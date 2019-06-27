Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Искра
Искра
Отзывы о кинотеатре Искра
Отзывы о кинотеатре Искра
Никита Жуков
27 июня 2019, 00:26
Оценка
Хороший кинотеатр. Два зала, удобные кресла, хорошая картинка и звук. Приемлемые цены, не только по билетам но и на баре. Рядом 🍕
27 июня 2019, 00:26
0
0
Ответить
Ирина Крепостная
3 октября 2021, 16:35
Оценка
Качество фильма «Дюна» 3D смотреть невозможно ни в очках ни без них - все двоится. Сотрудники кинотеатра согласились с этим, объяснив, что такое качество фильма закупили. Нигде на сайте нет об этом информации. Деньги нам не вернули. Попросили написать заявление о возврате и обещали рассмотреть в течение двух недель. Деньги потрачены, фильм не посмотрен - разочарование в качестве и сервисе.
3 октября 2021, 16:35
0
0
Ответить
Антон Волошенко
1 января 2024, 22:00
Оценка
Йобаная дичь! Реклама 20 минут ровно шла! Будто я заплатил за билет не на фильм, а на рекламу!
1 января 2024, 22:00
0
0
Ответить
Дильшад Айдунбекова
31 октября 2024, 18:16
Оценка
Хороший кинотеатр сходили на фильм Граф Монте Кристо 👍, ноо до начала фильма 20 мин рекламы не кончались 🙄🤦.
31 октября 2024, 18:16
0
0
Ответить
Вадим Лапин
21 февраля 2025, 09:59
Оценка
Кинотеатр супер, все комфортно, чисто, но омрачает, что трудно смотреть фильмы. Громкость вышибает перепонки, на просьбу сделать звук потише, естественно реакции ноль!!! Для какой аудитории вырубают звук, для глухих?
21 февраля 2025, 09:59
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail