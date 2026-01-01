Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Элиста, ул. Пушкина, 18а
Телефон

8(84722) 4-13-44

О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в Элисте находится в центре города по адресу: ул. Пушкина, д.18А. 
Зрителей приглашает один комфортный кинозал, в котором демонстрируются фильмы в 3D формате. Расположившись в удобных креслах, посетители смогут насладиться качественным изображением и реальным объемным звуком.

В репертуаре — лучшие премьеры и популярная классика российского проката.

В фойе располагается кино-бар с попкорном, кока-колой, мороженым, десертами.

В здании кинотеатра «Родина» часто проводятся тематические мероприятия, выставки, творческие встречи.

Бар
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
