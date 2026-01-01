Кинотеатр «Родина» в Элисте находится в центре города по адресу: ул. Пушкина, д.18А.
Зрителей приглашает один комфортный кинозал, в котором демонстрируются фильмы в 3D формате. Расположившись в удобных креслах, посетители смогут насладиться качественным изображением и реальным объемным звуком.
В репертуаре — лучшие премьеры и популярная классика российского проката.
В фойе располагается кино-бар с попкорном, кока-колой, мороженым, десертами.
В здании кинотеатра «Родина» часто проводятся тематические мероприятия, выставки, творческие встречи.