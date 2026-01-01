Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Родина
ул. Пушкина, 18а
1.2 км
Октябрь
ул. Хрущова, 19
2.9 км
Про Кино Дивное
ул. Советская, 43
84.4 км
Комсомолец
Арзгир, ул. Матросова, 20
105 км
Кинотеатр Кетченеры Тег Синема
Кетченеры, Ленина, 76
112 км
Октябрь
ул. Ленина, 106
124 км
Мир кино
ул. Комсомольская, 16
150 км
СКЦ Сокол
Ростовская обл., пос. Зимовники, ул. Ленина, 116
165 км
Искра
ул. Комсомольская, 62
169 км
Центр досуга и кино
ул. Ленина, 21
169 км
Олимп
ул.Октябрьская, 73б
171 км
Орловский РДК
Ростовская обл., пос. Орловский, ул. Пионерская, 41
181 км
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