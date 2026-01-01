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Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Крик: возвращение убийцы
Крик: возвращение убийцы ужасы, триллер 2024, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
Кассандра
Кассандра триллер 2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8(84722) 4-13-44 Позвонить
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Закулисье реальности
Закулисье реальности
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Зверолюция
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Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Крик: возвращение убийцы
Крик: возвращение убийцы
2024, США, ужасы, триллер
Кассандра
Кассандра
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