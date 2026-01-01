Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
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Родина
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
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Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
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Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
Крик: возвращение убийцы
ужасы, триллер
2024, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
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Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8(84722) 4-13-44
Позвонить
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5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик: возвращение убийцы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
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