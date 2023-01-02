Оповещения от Киноафиши
Салют

Салют

Брянск
Адрес
г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
Телефон

+7 (4832) 26-00-25 / бронирование

Билеты от 550 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Салют» в городе Брянск расположен по адресу Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36

После реконструкции, мультиплекс был открыт 10 сентября на день города в рамках праздничной декады «Семнадцать мгновений сентября».

Новый «Салют» был полностью изменен, как снаружи, так и изнутри. Новый кинозал оснащен современной акустической и кинопроекционной системой и вмещает в себя – 256 комфортабельных мест. Все посетители имеют уникальную возможность просмотреть фильмы в 3D формате.

Премьерой 3D показа стал фильм «Обитель зла 4: Жизнь после смерти».

В холле кинотеатра размещен кино-бар, где продается попкорн, кока-кола, десерты и различные закуски. Для пенсионеров, школьников, студентов и групповых просмотров предусматривается система скидок.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Салют» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре Салют
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 550 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА(КАРТАШЁВА) 2 января 2023, 20:43
Старый добрый Салют стал после ремонта отвратительным. Совершенно не к чему было делить на маленькие зальчики.Народу много (каникулы), перерыва… Читать дальше…
Борис Соловьев 14 декабря 2017, 21:30
Сегодня пришел в кинотеатр салют, и за место проданного билета услышал от кассира что она не собирается сидеть до пол первого ночи и сеанса не будет, не тратьте время зря, идите в другие кинотеатры
Фильмы в кинотеатре Салют

Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:40 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
