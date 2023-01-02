Кинотеатр «Салют» в городе Брянск расположен по адресу Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36

После реконструкции, мультиплекс был открыт 10 сентября на день города в рамках праздничной декады «Семнадцать мгновений сентября».

Новый «Салют» был полностью изменен, как снаружи, так и изнутри. Новый кинозал оснащен современной акустической и кинопроекционной системой и вмещает в себя – 256 комфортабельных мест. Все посетители имеют уникальную возможность просмотреть фильмы в 3D формате.

Премьерой 3D показа стал фильм «Обитель зла 4: Жизнь после смерти».

В холле кинотеатра размещен кино-бар, где продается попкорн, кока-кола, десерты и различные закуски. Для пенсионеров, школьников, студентов и групповых просмотров предусматривается система скидок.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Салют» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.