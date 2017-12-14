Оповещения от Киноафиши
Борис Соловьев
14 декабря 2017, 21:30
Сегодня пришел в кинотеатр салют, и за место проданного билета услышал от кассира что она не собирается сидеть до пол первого ночи и сеанса не будет, не тратьте время зря, идите в другие кинотеатры
14 декабря 2017, 21:30
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
15 декабря 2017, 17:06
в ответ на сообщение
Борис Соловьев от 14 декабря 2017, 21:30
Борис, добрый день!
Спасибо за комментарий, передадим его представителям кинотеатра. Разберемся в ситуации.
15 декабря 2017, 17:06
0
0
Ответить
Александр Сокол
8 мая 2018, 22:53
Оценка
Это у них обычная ситуация, мне сказали, что сеанса не будет потому, что "вас всего 4 человека, сеанс отменяется". Это день премьеры был
8 мая 2018, 22:53
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 мая 2018, 12:33
в ответ на сообщение
Александр Сокол от 8 мая 2018, 22:53
Доброе утро! К сожалению, такое бывает :(
В некоторых кинотеатрах есть установленный минимум по кол-ву занятых мест в кинозале. Если людей меньше, фильм просто не включат, увы.
14 мая 2018, 12:33
0
0
Ответить
Людмила Денисова(Анохина)
25 января 2019, 09:54
Оценка
Сегодня пришла в кинотеатр на просмотр "мульт в кино", сказали,что сеанса не будет, без объяснения причин. Мало того, что 9.10 очень не удобное время, так еще сегодня отменили сеанс "по техническим причинам". А это потраченные деньги на дорогу, время и объяснения ребенку что это за такие "технические причины". И это все не в первый раз. Посещать сие место никому не советую.
25 января 2019, 09:54
0
0
Ответить
Сергей Кузин
20 февраля 2019, 02:31
Оценка
Ходил на Алиту Боевой Ангел КАЧЕСТВО ФИЛЬМА ПОЛНОЕ ГАВНО Я ТАКОЙ МЕРЗАСТИ НЕ РАЗУ НЕ ГДЕ НЕ ВИДЕЛ Как так в кинотеатре показывают такой шлак даже не шлак а хрень, где взяли этот фильм на какой помойке нашли не какова 3D в помине небыло хоть выдовали очки смотреть невозможно
20 февраля 2019, 02:31
0
0
Ответить
Артур Меликов
28 марта 2019, 16:23
Оценка
Здравствуйте,прешол вчера днём узнась какие есть сеансы . На меня накричали и сказали что продавать нечего не будет .
28 марта 2019, 16:23
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 марта 2019, 16:49
в ответ на сообщение
Артур Меликов от 28 марта 2019, 16:23
Добрый день! Как вам аргументировали отказ?
28 марта 2019, 16:49
0
0
Ответить
lapandr
7 августа 2019, 14:22
Оценка
Не знаю ходил неоднократно, всегда включали показ даже если было 4 человека. Звук не громкий, народу мало. Мне нравится.
7 августа 2019, 14:22
0
0
Ответить
Виктория Коваленко
10 ноября 2019, 13:15
Не довольна обещаниями кассиров! За несколько дней до предполагаемого похода в кино я про консультировалась с кассиршами (и там была З.Бабкина), и они разрешили идти на «Доктор Сон» 18+ с разрешения родителя. И что вы думаете, мы приходим в кино и нам говорят, видите-ли у них будет проверка по камерам! А на сеанс больше никто не собирался, так что вообще его отменили! Лишняя прибыль в 400 рублей не помешала бы, а проверкой возможно запугали, как и увольнением за нарушение возрастного ограничения!
P.s. Эта же кассирша отпускала нас на «Оно» 18+, что по трейлерам выглядело хуже, чем этот фильм.
10 ноября 2019, 13:15
0
0
Ответить
Натали Глазкова
7 января 2021, 11:04
Я призываю руководство данного кинотеатра навести наконец там порядок. Ваше предприятие не соответствует организации по оказанию в сфере услуг и развлечений по причине недолжной и не добросовестной работы сотрудников и их координации в целом.
Выходной и праздничный день, 7 января. Собирались с детьми в небольшой, находящийся недалеко от дома кинотеатр. За несколько дней определи дату посещения и фильм. На сайте увидели время начала киносеанса-9.30. Утром 7 января, звоню, чтобы уточнить, всели в силе. Работник кинотеатра уточняет, что время сеанса изменилось. Фильм начнётся в 10.25. Какого же было наше удивление, когда мы приехали с детьми к назначеному времени, а фильм уже подходит к концу. Нормально так!!! Развернулись и ушли расстроенный, особенно дети. Мало того, на наши претензии не нашлось кому извиниться .
Я думаю, что если у Вас будет продолжаться в таком же духе, в недалёком будущем кинотеатр "Салют" будет пуст! Я лично в это место ни ногой!
7 января 2021, 11:04
0
0
Ответить
НАТАЛЬЯ ЛОГИНОВА(КАРТАШЁВА)
2 января 2023, 20:43
Старый добрый Салют стал после ремонта отвратительным. Совершенно не к чему было делить на маленькие зальчики.Народу много (каникулы), перерыва между сеансами нет. Помещение не проветривается, системы кондицианирования нет или её попрасту не включили. Невозможно находиться, все сидят и поглащают этот вонючий попкорн от которого слезится в глазах. Полнейший отстой. Хочется очень много вопросов задать проектировщикам. Было единственное место в районе куда можно было сходить всей семьёй, но после ремонта это сделать не возможно. Вот куда уходят деньги - в трубу, как и везде у нас в стране. Ни кому не советую сюда ходить. Мы с половины сеанса ушли домой. 800 рублей выбросили под ноги просто.
2 января 2023, 20:43
0
1
Ответить
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
