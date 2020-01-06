Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Белгорода Кинотеатры ГРИННФИЛЬМ

ГРИННФИЛЬМ

Белгород
Адрес
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
Телефон

+7 (4722) 787-282

Билеты от 500 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Белгороде расположен по адресу просп. Б. Хмельницкого, 137Т.

«ГРИННФИЛЬМ» - первый в Белгороде шестизальный кинотеатр построенный в соответствии со всеми современными требованиями проектирования кинотеатров. В кинозалах установлены удобные кинотеатральные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время сеансов. Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» предлагает зрителям новое качество кинопоказа - технология Auro-3D в сочетании с трехмерным изображением создает в кинозале максимально реалистичное восприятие от кинопросмотра. Залы оснащены акустическими системами, способными буквально окунуть зрителя в атмосферу фильма и подарить незабываемые впечатления. Наличие шести залов позволяет предложить зрителю максимальный выбор картин разного жанра. Ежедневно в кинотеатре демонстрируются от 6 до 12 фильмов. Для удобства зрителей предусмотрена система бронирования.

Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» - это удачное сочетание современных технологий кинопоказа и комфорта для зрителей. В кинотеатре более 1200 посадочных мест, для удобства зрителей залы кинотеатра расположены в зеркальном отражении. «ГРИННФИЛЬМ» - один из лучших кинотеатров в Белгороде!

Регулярно в кинотеатре проводятся праздники, презентации фильмов, разнообразные акции с парком и боулингом.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
Билеты от 500 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 500 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 500 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
21:55 от 500 ₽ ...
Уволить Жору
Уволить Жору
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

alcatel5010574 6 января 2020, 22:25
Здравствуйте я так не считаю рекламы идут где-то 5 минут. Летом когда мы были на премьере фильма король лев включали кондиционер и было даже… Читать дальше…
Дмитрий Шевченко 5 января 2020, 20:56
Всем доброго времени суток!!! При выборе кинотеатра не рекомендую Вам рассматривать данный кинотеатр. А зале жарко, раздевалок нет так и еще глупые рекламы минут 20 идут. Очень плохо.
Скидки в кинотеатре
Кино для всех

Каждый понедельник цена на билет в кино - 70 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Подарок в день рождения

Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Кино для пенсионеров и студентов

Каждый вторник цена билета для пенсионеров и студентов - 70 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Студентам
Фильмы в кинотеатре ГРИННФИЛЬМ

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:00 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:50 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:55 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
