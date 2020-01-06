Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Белгороде расположен по адресу просп. Б. Хмельницкого, 137Т.
«ГРИННФИЛЬМ» - первый в Белгороде шестизальный кинотеатр построенный в соответствии со всеми современными требованиями проектирования кинотеатров. В кинозалах установлены удобные кинотеатральные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время сеансов. Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» предлагает зрителям новое качество кинопоказа - технология Auro-3D в сочетании с трехмерным изображением создает в кинозале максимально реалистичное восприятие от кинопросмотра. Залы оснащены акустическими системами, способными буквально окунуть зрителя в атмосферу фильма и подарить незабываемые впечатления. Наличие шести залов позволяет предложить зрителю максимальный выбор картин разного жанра. Ежедневно в кинотеатре демонстрируются от 6 до 12 фильмов. Для удобства зрителей предусмотрена система бронирования.
Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» - это удачное сочетание современных технологий кинопоказа и комфорта для зрителей. В кинотеатре более 1200 посадочных мест, для удобства зрителей залы кинотеатра расположены в зеркальном отражении. «ГРИННФИЛЬМ» - один из лучших кинотеатров в Белгороде!
Регулярно в кинотеатре проводятся праздники, презентации фильмов, разнообразные акции с парком и боулингом.
Каждый понедельник цена на билет в кино - 70 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.