Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» в Белгороде расположен по адресу просп. Б. Хмельницкого, 137Т.

«ГРИННФИЛЬМ» - первый в Белгороде шестизальный кинотеатр построенный в соответствии со всеми современными требованиями проектирования кинотеатров. В кинозалах установлены удобные кинотеатральные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время сеансов. Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» предлагает зрителям новое качество кинопоказа - технология Auro-3D в сочетании с трехмерным изображением создает в кинозале максимально реалистичное восприятие от кинопросмотра. Залы оснащены акустическими системами, способными буквально окунуть зрителя в атмосферу фильма и подарить незабываемые впечатления. Наличие шести залов позволяет предложить зрителю максимальный выбор картин разного жанра. Ежедневно в кинотеатре демонстрируются от 6 до 12 фильмов. Для удобства зрителей предусмотрена система бронирования.

Кинотеатр «ГРИННФИЛЬМ» - это удачное сочетание современных технологий кинопоказа и комфорта для зрителей. В кинотеатре более 1200 посадочных мест, для удобства зрителей залы кинотеатра расположены в зеркальном отражении. «ГРИННФИЛЬМ» - один из лучших кинотеатров в Белгороде!

Регулярно в кинотеатре проводятся праздники, презентации фильмов, разнообразные акции с парком и боулингом.