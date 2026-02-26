Оповещения от Киноафиши
Белгород
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша Белгорода
Кинотеатры
ГРИННФИЛЬМ
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
26
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:00
от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
21:50
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:55
от 500 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
22:05
от 500 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
22:10
от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
