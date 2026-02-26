Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»

Расписание сеансов кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ»

Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:00 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:50 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:55 от 500 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
22:05 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:10 от 500 ₽
