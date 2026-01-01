Каждый понедельник цена на билет в кино - 70 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждый вторник цена билета для пенсионеров и студентов - 70 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.