Кинотеатр «Pioneer Cinema» в Барнауле расположен на проспекте Ленина, 102в, на 4 этаже одноименного торгового центра. Этот кинотеатр был открыт в конце 2016 года сетью кинотеатров Баргузин.

Кинотеатр «Пионер» - это современный, полностью цифровой 9-зальный мультиплекс общей вместимостью более 1000 человек. Кинотеатр построен по уникальной технологии Emotion Hall, которая предполагает создание залов определенной тематической направленности. Кинозалы оборудованы парящими серебряными экранами, передовыми кинопроекторами«Christie», комфортабельными креслами мировых производителей и совершенным звуком.

5 залов Classic Hall позволяют каждому зрителю подобрать сеанс в любое удобное время.

Зал Invision вместимостью 252 человека сочетает в себе все последние достижения киноиндустрии и предназначен для просмотра блокбастеров. В зале Invision каждый зритель оценит повышенную четкость изображения, совершенный звук Dolby Atmos и вибрационные кресла Live chair, реагирующие на спецэффекты на экране.

Love Hall – зал с уникальным интерьером для влюбленных и уютными диванчиками на двоих – идеальное решение для пар, любящих смотреть фильмы в обнимку.

Визитной карточкой кинотеатра «Пионер» являются 2 VIP-зала повышенной комфортности с отдельной lounge-зоной. Vip-залы кинотеатра «Пионер» - это особое пространство для самых взыскательных гостей, оборудованное интерактивными кожаными креслами-реклайнерами с возможностью раскладывать кресло до лежачего положения и вызвать официанта даже во время сеанса. А отдельный гардероб и зона премиального обслуживания перед сеансом делает поход в кино максимально комфортным.

Более того, цены на билеты вполне доступны для каждого зрителя, действует гибкая система скидок.