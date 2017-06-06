Оповещения от Киноафиши
Барнаул Кинотеатры Pioneer Cinema

Pioneer Cinema

Барнаул
Адрес
г. Барнаул, просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
Телефон

+7 (3852) 28-52-77 / касса

Билеты от 350 ₽
Сеть

Премьер зал
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пионер»

О кинотеатре

Кинотеатр «Pioneer Cinema» в Барнауле расположен на проспекте Ленина, 102в, на 4 этаже одноименного торгового центра. Этот кинотеатр был открыт в конце 2016 года сетью кинотеатров Баргузин. 

Кинотеатр «Пионер» - это современный, полностью цифровой 9-зальный мультиплекс общей вместимостью более 1000 человек. Кинотеатр построен по уникальной технологии Emotion Hall, которая предполагает создание залов определенной тематической направленности. Кинозалы оборудованы парящими серебряными экранами, передовыми кинопроекторами«Christie», комфортабельными креслами мировых производителей и совершенным звуком.

5 залов Classic Hall позволяют каждому зрителю подобрать сеанс в любое удобное время.

Зал Invision вместимостью 252 человека сочетает в себе все последние достижения киноиндустрии и предназначен для просмотра блокбастеров. В зале Invision каждый зритель оценит повышенную четкость изображения, совершенный звук Dolby Atmos и вибрационные кресла Live chair, реагирующие на спецэффекты на экране.

Love Hall – зал с уникальным интерьером для влюбленных и уютными диванчиками на двоих – идеальное решение для пар, любящих смотреть фильмы в обнимку.

Визитной карточкой кинотеатра «Пионер» являются 2 VIP-зала повышенной комфортности с отдельной lounge-зоной. Vip-залы кинотеатра «Пионер» - это особое пространство для самых взыскательных гостей, оборудованное интерактивными кожаными креслами-реклайнерами с возможностью раскладывать кресло до лежачего положения и вызвать официанта даже во время сеанса. А отдельный гардероб и зона премиального обслуживания перед сеансом делает поход в кино максимально комфортным.

Более того, цены на билеты вполне доступны для каждого зрителя, действует гибкая система скидок.

Расписание сеансов в кинотеатре Pioneer Cinema
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 400 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 420 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 450 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
17:40 от 450 ₽ 22:30 от 420 ₽ ...
Андрей Чехов 6 июня 2017, 21:58
Пришли первый раз в этот кинотеатр, на последний сеанс. Заходим в зал, в подлокотниках мусор, пакетики от салфеток, стаканы бумажные. Сел на свое… Читать дальше…
Андрей 28 апреля 2019, 11:29
Были 28 апреля Большое путешествие 😟 1 зал, линза проектора подпалена пятна по правой стороне экрана, мульт мерцал переодически, не работает вентиляция очень душно...
Скидки в кинотеатре
Для студентов, школьников и пенсионеров

Для студентов, школьников и пенсионеров действуют специальные цены с понедельника по среду в залы Classic: на фильмы в формате 2D с 10:00 до 16:00 - 100 руб; на фильмы в формате 3D с 10:00 до 16:00 - 150 руб.

Студентам Школьникам Пенсионерам
Фильмы в кинотеатре Pioneer Cinema

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:20 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
22:10 от 420 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:00 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
