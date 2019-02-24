Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
Телефон

+7 (913) 259-35-19

Билеты от 330 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Праздничный»

О кинотеатре

Кинотеатр FORMULA находится по адресу ул. Балтийская, 16, в ТРЦ «Праздничный».


Барнаульцев и гостей краевой столицы ждут три кинозала вместимостью 500 человек, киноэкраны площадью 98 квадратных метров, качественный и объёмный звук Dolby Atmos, серебряные парящие экраны, сверхлегкие 3D-очки и удобные кресла, выполненные в стиле "Формулы 1".

Обрудование отвечает мировым стандартам качества, кинозалы оснащены новейшими проекторами, широкоформатным экраном, современной звуковой системой. Все это позволяет посетителям окунуться в мир кинематографа на все время просмотра фильма.

Бар
Dolby Atmos
Парковка
8 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре FORMULA
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 450 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 450 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 330 ₽ 12:00 от 380 ₽ 13:40 от 380 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
16:00 от 420 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:20 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Наталья Умрихина 24 февраля 2019, 20:24
Одно хамье работают и за глазахают
Вадим Шаповал 10 марта 2024, 06:46
работают прекрасные девчата
8 голосов
Фильмы в кинотеатре FORMULA

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:50 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:10 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 330 ₽ 12:00 от 380 ₽ 13:40 от 380 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
