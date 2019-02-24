Кинотеатр FORMULA находится по адресу ул. Балтийская, 16, в ТРЦ «Праздничный».



Барнаульцев и гостей краевой столицы ждут три кинозала вместимостью 500 человек, киноэкраны площадью 98 квадратных метров, качественный и объёмный звук Dolby Atmos, серебряные парящие экраны, сверхлегкие 3D-очки и удобные кресла, выполненные в стиле "Формулы 1".

Обрудование отвечает мировым стандартам качества, кинозалы оснащены новейшими проекторами, широкоформатным экраном, современной звуковой системой. Все это позволяет посетителям окунуться в мир кинематографа на все время просмотра фильма.