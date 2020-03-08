Кинотеатр «Мир» в Барнауле расположен по адресу площадь Победы 1. Здание было сооружено в 1972 году.
С 2002 года кинокомплекс отдали в аренду компании «Киномир», которая полностью его реконструировала.
Сейчас зрительские залы находятся на втором этаже.
Кинотеатр оборудован тремя зрительскими залами на 604 места. В них установлены комфортабельные кресла и цифровое оборудование 3D-формата. Зрители могут смотреть любимые премьеры в лучшем качестве. Это стало возможным благодаря системе DolbyDigitalSurround EX и современной кинопроекционной технике.
На уличной территории кинотеатра установлены скульптурные композиции героев фильма Чарли Чаплина и военный танк Т-34.
Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.