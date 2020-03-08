Оповещения от Киноафиши
Мир

Мир

Барнаул
Адрес
г. Барнаул, пл. Победы, 1
Телефон

+7 (3852) 22-32-42 / автоинформатор

Билеты от 300 ₽
Сеть

Киномир

О кинотеатре

Кинотеатр «Мир» в Барнауле расположен по адресу площадь Победы 1. Здание было сооружено в 1972 году.
С 2002 года кинокомплекс отдали в аренду компании «Киномир», которая полностью его реконструировала.

Сейчас зрительские залы находятся на втором этаже.

Кинотеатр оборудован тремя зрительскими залами на 604 места. В них установлены комфортабельные кресла и цифровое оборудование 3D-формата. Зрители могут смотреть любимые премьеры в лучшем качестве. Это стало возможным благодаря системе DolbyDigitalSurround EX и современной кинопроекционной технике.

На уличной территории кинотеатра установлены скульптурные композиции героев фильма Чарли Чаплина и военный танк Т-34.

27 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мир
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 380 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:40 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
20:20 от 390 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Cherkasova Maria 8 марта 2020, 14:23
Купили билеты в третий зал. Что сделали с кинотеатром..... Жуть. Где аварийный выход??? Единственный вход -выход через второй этаж..Если туда не попасть, то окажешься замурованным?
Детям до 3-х лет

Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Студенческие скидки

С понедельника по среду сеансы для всех студентов - со скидкой. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Фильмы в кинотеатре Мир

Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
16:00 от 380 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:40 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:20 от 390 ₽
