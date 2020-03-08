Кинотеатр «Мир» в Барнауле расположен по адресу площадь Победы 1. Здание было сооружено в 1972 году.

С 2002 года кинокомплекс отдали в аренду компании «Киномир», которая полностью его реконструировала.

Сейчас зрительские залы находятся на втором этаже.

Кинотеатр оборудован тремя зрительскими залами на 604 места. В них установлены комфортабельные кресла и цифровое оборудование 3D-формата. Зрители могут смотреть любимые премьеры в лучшем качестве. Это стало возможным благодаря системе DolbyDigitalSurround EX и современной кинопроекционной технике.

На уличной территории кинотеатра установлены скульптурные композиции героев фильма Чарли Чаплина и военный танк Т-34.