Кинотеатр «Киномир Арена» в городе Барнаул расположен в торговом центре «Арена» по адресу ул. Павловский тракт, 188.

Этот мультиплекс оборудован восемью залами на 1323 места, включая зал IMAX, который вмещает 391 гостя. Здесь демонстрируются фильмы в форматах 2D и IMAX 3D. Каждого посетителя порадует хорошее качество изображения и звука.

В IMAX зале можно получить новые ощущения от просмотра фильма, во время сеанса гости почувствуют эффект реальности. Быть частью событий, которые происходят на экране, позволяют самые современные технологии - звуковая и кинопроекционная системы.

Также кинотеатр оборудован VIP-залом Audi Hall с комфортабельными кожаными диванами и залом Action Hall, предназначенным для просмотра динамичных фильмов на активных креслах D-Box и Live.

На территории торгового центра имеется вместительная автомобильная парковка.