Киноафиша Барнаула Кинотеатры Арена

Арена

Барнаул
Адрес
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
Телефон

+7 (3852) 22-32-42 / автоинформатор

Билеты от 380 ₽
Сеть

Киномир
ТРК
Расположен в ТРЦ «Арена»

О кинотеатре

Кинотеатр «Киномир Арена» в городе Барнаул расположен в торговом центре «Арена» по адресу ул. Павловский тракт, 188.

Этот мультиплекс оборудован восемью залами на 1323 места, включая зал IMAX, который вмещает 391 гостя. Здесь демонстрируются фильмы в форматах 2D и IMAX 3D. Каждого посетителя порадует хорошее качество изображения и звука.

В IMAX зале можно получить новые ощущения от просмотра фильма, во время сеанса гости почувствуют эффект реальности. Быть частью событий, которые происходят на экране, позволяют самые современные технологии - звуковая и кинопроекционная системы.

Также кинотеатр оборудован VIP-залом Audi Hall с комфортабельными кожаными диванами и залом Action Hall, предназначенным для просмотра динамичных фильмов на активных креслах D-Box и Live.

На территории торгового центра имеется вместительная автомобильная парковка.

Бар
Расположен в ТЦ
IMAX
VIP
Диваны
Парковка
7.9 Оцените
12 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Арена
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 3 сеанса
14:10 от 400 ₽ 16:05 от 420 ₽ 18:00 от 450 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 500 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:55 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
18:30 от 1000 ₽ 21:20 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Влад Никитеев 14 марта 2021, 15:31
Отличный кинотеатр
hameliond 3 июня 2019, 20:15
Годзилла-2
Даааа... я в шоке...
Я редко хожу в кинотеатры (вдруг загорится что-нибудь)
Но пошёл на Годзиллу...
Такого кина я ещё не… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
12 голосов
Скидки в кинотеатре
Детям до 3-х лет

Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Фильмы в кинотеатре Арена

Завтра 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:10 от 400 ₽ 16:05 от 420 ₽ 18:00 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:30 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:55 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
