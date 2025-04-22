Современное искусство, которое живет в Петербурге: афиша музея «Эрарта» на весну-лето 2025

Рассказываем о том, какие экспонаты из музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге заслуживают вашего внимания. Многие выставки из подборки уже можно посетить.

Музей «Эрарта» открылся в Петербурге в 2010 и стал домом разного, иногда непонятного и часто спорного современного искусства. Он стал первым, а сегодня — самый крупный музей, где собраны работы художников, которых можно встретить на улице — наших современников. В коллекции почти три тысячи единиц хранения.

С первых дней музей ведет активную культурную жизнь, проводит образовательные программы и старается сделать искусство интересным для каждого зрителя.

Рассказываем о том, что можно увидеть в «Эрарта» весной и летом 2025 года.

Выставки, которые уже можно посетить в музее современного искусства «Эрарта»

Эрарта Премия — 2025

до 8 июня

Три года подряд «Эрарта» дает зрителям определить лучшие произведения современных авторов. 40 работ выставлены в Большом зале музей: это живопись, скульптуры, фотоснимки, работы на грани смешения стилей и жанров.

Зрители смотрят и выбирают то, что тронуло их, зацепило, вызвало эмоцию — у каждого свои критерии. Первый тур голосования завершится уже 21 апреля. По его итогам выберут 10 работы, которые выйдут во второй тур.

Каждый из лауреатов получит денежный приз: между ними в разных пропорциях разделят 3,5 миллиона рублей. Чем больше голосов — тем больше вознаграждение.

Голосовать за своего кандидата можно онлайн до 5 июня. Награждение пройдет в торжественной атмосфере и в окружении искусства 8 июня.

Ильгиз Гимранов | Город

до 11 мая

Ему позировали конкретные панельки, но, может показаться, что он был именно в вашем дворе. Ильгиз Гимранов создает ностальгию в красках.

Вот заснеженный гаражный кооператив, где вместе с друзьями вы прыгали в сугробы с крыш, пока зловредная женщина с пятого этажа не пообещала рассказать все маме. Следующее полотно — вы смотрите, как одноклассница нехотя выгуливает на морозе собаку, которую ей все-таки подарили.

Эту серию работ автор ласково называет «Хрущевочки», романтизируют воспоминания: не всегда счастливые, но всегда свои.

Владимир Опара | Жизнь в цвете

до 11 мая

На эти работы хочется смотреть в солнечных очках — они залиты солнцем. Они пахнут летом, отпуском, приключениями.

Создавая эти произведения, Владимир Опара — художник, чьи работы хранятся в крупнейших музейных собраниях страны и ближнего зарубежья — выходил с мольбертом и красками в улицы, смешивал краски, искал гармонию в сочетании цветов и старался не упустить переливы света.

Пейзажи этой серии были созданы в путешествии по разным городам России, Абхазии и Турции.

Данил Даниловский | Над миром

до 18 мая

Данил родился в Мурманске. Его картины — отражение любви к Русскому Северу. Эти пейзажи — то с чего он начинал путь в искусстве и то, к чему вернулся после долгих странствий по стилям, мотивам, направлениям.

То, как художник видит северную природу, — это не просто взгляд, это внутреннее узнавание. Его север — это не уютный пейзаж для души. Это стихия: необработанная, суровая, настоящая.

Он работает с маслом как акварелист — тончайшими слоями, позволяя свету не просто лечь на поверхность, но как будто пробуждаться из глубины холста.

Михаил Дьячков | Диалоги со светом

до 18 мая

Лучи света, кажется, во все времена завораживали художников и экспериментаторов. Солнечные часы, камера-обскура, сотни загадок в фантастических фильмах и книгах, решение которых кроется в положении солнца или луны.

Михаил Дьячков из тех художников, для кого наблюдение за солнечными зайчиками не детская забава, а способ уловить мгновение и найти вдохновение.

В его экспозиции в музее «Эрарта» в Петербурге — эксперименты. Работая с оптическими призмами, разноцветными линзами и фильтрами художник создает рисунки, узоры, экспозиции из света и тени.

Фанлу Линь | И это все о ней

до 25 мая

Где заканчивается искусство и начинается ремесло? Художница из Китая Фанлу уверенно стирает границы между этими категориями.

Ее хитросплетения нитей — монументальная серия, выросшая из наблюдений за тем, как женщины кропотливо из века в век создают полотна на ткацких станках в китайской глубинке. В тихом селе Чжоучэн женщины народности бай трепетно хранят технику узелкового окрашивания тканей — «цзахуа». Встреча с ними в 2014 году стала для художника источником вдохновения и возможностью переосмыслить творчество.

Ее работы, представленные в музее «Эрарта», — жест благодарности женщинам, их незаметному подвигу в сохранении исчезающего искусства.

Проекты Фанлу получили признание на всех крупных площадках Азии, а позже были отмечены в Италии, Франции, Австралии. В России ее работы можно увидеть впервые.

Катерина Смирнова и Станислав Данилин | Связь

до 22 июня

Осмысление жизни и ее глубины через телесность и под музыку.

В 2023 году Катерина и Станислав объединились в творческий дуэт под названием «Пятно». В проекте «Связь» она — отвечает за коллажи и визуалы, он — за музыкальное сопровождение.

Идеи для экспозиции авторы искали во снах, а смыслы нанизывали из чувств и восприятий. Обрезки рекламы из глянца превращены в коллажные композиции, некоторые из которых объемные. Звучащая в залах музыка тоже создана по принципу коллажа, чтобы трогать самые разные струны человеческого подсознания.

Эта выставка — попытка, отыскать ключ к двери внутри человеческого подсознания, за которой скрывается любовь.

Олег Иващенко | В пути

до 22 июня

Для родителей Олега искусство было не только профессией, но и формой служения. Его родители — иконописцы.

Олег свой путь к творчеству начинал подобно мастерам древности — подмастерьем у отца. Свою первую икону мальчик написал уже в 12 лет.

Мир иконописи — полный правил и ограничений — не долго увлекал художника. Путешествия переносились на холст, став двумя успешными сериями.

Но для Олега важнее было стремление не признанию, а к истинному самовыражению. И он отправился в путешествие внутрь себя: пробовал новое, искал формы и материалы.

Так он пришел к своему методу: сначала делает десятки набросков в карандаше, после создает детальный эскиз углем и финальный этап — картина маслом. В этом — его путь. Сложный, подвижный, как сам процесс созидания. Но в нем — правда. А она, как известно, редко бывает простой.

Мария Гаркавенко | Платья

до 29 июня

Одежда — не только защищает от солнца, ветра и холода, но и является способом самовыражения, помогает создать запоминающийся образ для персонажа, подчеркнуть принадлежность к этносу…

Героини картин Марии Горкавенко, представленные до конца июня в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге, не имеют лиц, но их платья — отражают личности. Все они будто воплощение Царевны-лягушки в разных сказочных вселенных.

Фантазировать о том, что же могла доставать царевна из рукавов своего платья Мария начала пятнадцать лет назад. Все эти годы она создавала и другие работы, но каждый раз возвращалась к архетипичному образу. Так родилась серия из двадцати полотен. В них со зрителем говорит цвет, замысел и восприятие зависит от личностного восприятия.

Николай Ватагин | Знакомые лица

до 29 июня

Николай — художник в 4-ом поколении. За этим фактом тянется нить преемственности, в которую вплетены и традиция, и бунт.

Мальчиком Николай помогал матери работать над копиями знаменитых полотен, которые заказывали у нее любители живописи. Живопись оказалась плоскостью, а его тянулся к объему. К скульптуре.

Первую фигурку он вырезал во время службы в армии, пока проводил бессонную ночь на дежурстве. Из бруска дерева вдруг родился Лев Толстой

Его язык — это игра, ирония. Его работы — это и не иконы, и не игрушки, и не карикатуры. И все это сразу. Каждая скульптура — не просто портрет, а сложное наслаивание: личности, текста, мифа, времени.

И вот в одном зале музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге можно встретить сразу двадцать лиц из прошлого и настоящего, вступить с ними в молчаливый диалог или просто улыбнуться.

Выставки, которые скоро откроются в музее современного искусства «Эрарта»

Антон Братыкин | Грань Равновесия

с 16 мая до 27 июля

Мир вокруг для каждого открывается по-своему. От перемен настроения зависит то, как мы видим одну и ту же дорогу каждый день.

Живопись Антона Братыкина — она о невидимом стыке между человеком и пространством.

Его пейзажи спокойные, но не умиротворяющие. Миры — его полотен это места, где пыльный садовый стул становится центром композиции, или, развешанные ветром, гирлянды полиэтиленовых мешков — то ли мусор, то ли украшение.

Редкие человеческие фигуры — иногда просто тени. Они продираются сквозь ветви, рушат снежные замки, вглядываются в реку, покрытую льдом.

Братыкин упрямо ищет свои сюжеты на задворках цивилизации: в ледяных промзонах, в безымянных пригородных перелесках.

Художник пишет промозглость, пишет холод, но делает это с такой честностью, что из каждой его картины веет... не теплом. Но его тепла. Намеком, что рассвет возможен. Когда-нибудь.

Александр Найман | Большой мир маленького человека

до 27 июля

Александр Найман — рассказчик. Его произведения — это повествование, облеченное в форму. В скульптуру.

В его произведениях сюжеты мгновений из мировой истории, которые, возможно, никем и не были замечены. Но Александр приоткрыл завесу прошлого и вот перед нами сцена с прохожим, который в середине прошлого века, чихнув, выронил папиросу на мостовую.

Найман уверен: мы почти не изменились. Мы — как человечество. Именно поэтому Авраам и советский ремесленник не просто соседствуют в экспозиции — они разговаривают. Они живут в одном и том же мире, в котором Библия — не древний текст, а происходящее.

Живут они в мире на грани разрушения. У Наймана апокалипсис — не событие, а состояние. И в этой неизбежности краха рождается новая истина.

Евгений Тыкоцкий | Встречи и расставания

с 23 мая по 17 августа

Евгений появился на свет в небольшом городке под Владимиром в тревожное время — осенью 41-го года. Однако детство запомнилось ему, как время, когда он беззаботно бегал между грядками, а мама и бабушка окружали его теплом и заботой.

Еще одно важное место из его детских воспоминаний — свалка в Орехово-Зуево, где среди гор мусора будущий художник отыскивал сокровища: гнутые железки, подшипники, разноцветные стеклышки. Многие не обратили бы внимания, но для Евгения уже тогда все вокруг было слишком красивым и будто требовало того, чтобы его заметили.

Сознание мальчика перевернулось, когда в Третьяковке он увидел полотно Михаила Врубеля. Тогда он окончательно понял, что посвятит себя живописи.

В его произведениях будто сохранился тот самый детский и непосредственный взгляд: если страшно, то очень; если красиво, то бесконечно, если любовь, то самая искренняя.

Евгения Тыкоцкого не стало в 2019, но его искусство все еще трогает и согревает сердца.

Димитри Зоэллен | 713 жизней Чарли

с 23 мая по 17 августа

Димитри — художник-самоучка родом из Франции. Его полотна разбирают в частные коллекции любители современного искусства самых разных стран.

Он живет и работает в Индонезии, на Бали — острове, где свобода самовыражения заменяет паспорт.

Его картины созданы под вдохновением от живописи других художников, первобытных рисунков ацтеков и морской стихии. Димитри — серфер. После пары часов покорения волн, он возвращается в студию и переносит хаотичные движения воды на холсты, вылавливая образы из подсознания. Когда первый слой высохнет, поверх он добавляет самые разные символы современности: сердечки и надписи, теги и стикеры. Так он становится граффити-художником для собственных картин, делая их неидеальными и особенными.

Рома Зверь | Привиделось

с 27 июня по 21 сентября

Районы, кварталы и приведения. На фотоснимках сюжеты из путешествий, в которые органично вписаны милые призраки.

Да, поймал их в кадр тот самый солист группы «Звери», голос которого мы узнаем из тысячи. Это уже вторая выставка Романа в музее «Эрарта». В прошлый раз, в 2017, была представлена серия работ из путешествий и гастролей по самым разным городам мира.

Для новой выставки Рома немного заморочился. Сначала он фиксировал действительность на камеру, а после — добавлял призраков в сюжеты с помощью искусственного интеллекта. Для него эти образы словно автопортреты, позволяющие быть которые и везде, и нигде.

Максим Корольков | Сила духа

с 4 июня по 7 сентября

Работы Максима будто спорят с тем, что всегда было показано идеальным, безупречным, стерильным. Его спортсмены — все еще победители. Но какой ценой? Часто — ценой всего. Свободы, здоровья, времени.

В его произведениях прослеживается общее — мотив уязвимости каждого человека, какую бы сферу для жизни и реализации он не выбрал, от внешнего и внутреннего.

Что действительно наше? А что придумано обществом? От чего мы можем легко отказаться? А с каким грузом придется тащиться до конца? Много мыслей, чувств и смыслов “врисовано” в каждое полотно Максима.

Каждая его картина, как сеанс у психотерапевта — распутывает узлы из мыслей, чувств и воспоминания. И эти воспоминания не только личные, но и общенациональные, и общечеловеческие.

Илья Евдокимов | Парящие

с 6 июня по 5 октября

В творческой среде он известен, как художник-постановщик в театре и кино. Он работал с именитыми режиссерами, артистами, создавая магию для зрителей в залах и у телеэкранов.

Картины — его новый способ самовыражения. Он переосмысляет опыт художников прошлого, обращаясь к монументальному искусству 20-х годов прошлого века. Он вносит в сюжеты модерна нотки сюрреализма, переиначивая образы, нарушая законы физики, заставляя героев и объекты летать.

Он все еще ищет ответ на вопрос: каков идеальный человек? Но ответ один: идеального не существует. Оно недостижимо. Оно ненастоящее.

Ло Си | Лабиринт

с 20 июня по 14 сентября

В творчестве Ло Си два культурных кода: китайский и российский. В конце девяностых, когда мальчику только исполнилось пять, родители переехали в Петербург.

Его родители — преподаватели и люди искусства. Они хотели, чтобы сын поступил Академию художеств имени Репина. Так и случилось. Мама учила Ло Си азам живописи, отец — мастерству каллиграфии.

Он переводит известные всем сюжеты на современный язык. Добавляет в мифы комиксы и персонажей из массовой культуры. Он наблюдает за реальным миром и воплощает его красками на холсте, но уже будто в другой реальности.

Центральное звено его произведений — человек. Не какой-то конкретный, а самый разный, живущий вне времени и пространства, впитавший всю мудрость мира и оставшийся глупым, нашедший себя, но продолжающий искать.

Парадоксы, загадки, лабиринты — вот искусство Ло Си.

Алексей Харитонов | Холодно

c 4 июля по 7 сентября

Жизнь в серых тонах. Сложная, безрадостная, грустная. Такой жизнь часто становится в российской глубинке, где зима — дольше лета, где каждый второй дом — на грани разрушения, где даже в толпе людей — властвует одиночество.

Героями его картин часто становятся те, кого принято не видеть и не замечать: бродячие собаки, замерзающие в снегах, бабушки, которых позабыли даже любимые внуки, станционные смотрители, которые следят за стрелками железных дорог в опустевших деревнях.

Алексей делает их заметными, он дарит им память. Пусть и в серых тонах.

Клаудио Махмети | Увидеть невозможное

c 1 августа по 19 октября

Диджитал-арт художник, который вписывает образы древности в современную реальность. Помогает ему в этом компьютер и десятки программ для обработки изображений. 3D-модели, VR-технологии, видеографика — все это он искусно использует для создания произведений на грани смешения стилей, жанров и времени.

Его работы будут доступны зрителям на холстах, но также Клаудио известен среди коллекционеров NFT-искусства.

Юрий Овчинников | Времена года

c 1 августа по 19 октября

Юрий взялся за камеру еще мальчишкой — фиксировал окружающий мир на пленку после того, как сделал домашнее задание.

Однако после окончания школа пошел по другому пути — стал спортсменом, почти 14 лет работал в армии, стал мастером спорта СССР, позже создавал маршруты для внедорожного туризма.

К фотографии вернулся уже в зрелом возрасте — кто-то должен был фиксировать приключения путешественников. Руки помнили. Снова появился азарт фотоохотника. Снова начал работать с пленкой, а потом освоил и цифровую камеру.

Его главное вдохновение — мир вокруг, природа и первозданная красота. Он много путешествует и всегда с собой берет фотокамеру. На снимках в музее «Эрарта» можно будет увидеть непроходимые леса Карелии, северное сияние в Норвегии, туман над рекой в родной деревне фотографа и другие удивительные уголки мира.

Чи Минсон | Страна тигра

с 15 августа по 7 декабря

Кошки продолжают владеть умами людей. В этой экспозиции в музее современного искусства «Эрарта» китайского — работы современного китайского художника Чи Минсона, который объединяет классические техники азиатской живописи и современные облики.

Кошки — большие и маленькие — часто встречаются на полотнах китайских живописцев. Образ кошек скрывает самые разные смыслы — от положительных (защита, смелость), до негативных (нападение, злость).

В произведениях Чи Минсона кошки тоже разные, но всегда грациозные и прекрасные. А иногда и с шерстью в сердечках.

Михаил Едомский | Люди Рядом

с 22 августа по 16 ноября

Михаил — художник, который действует по старинке. В любой сезон он старается найти время и выбраться туда, где живут люди. Живут обычную, спокойную и, самое главное, настоящую жизнь.

Каждое новое место — возможность уловить новые ритмы, отыскать смыслы, увидеть лица.

В каждом путешествии в жизнь у художника целый рюкзак с блокнотами, карандашами и красками. Что-то он рисует с натуры и так и отправляет в рамку, а что-то становится лишь эскизом для большого холста. Вдохновением может послужить не только визуальный образ, но и обрывок разговора, запах из деревенской избы, звук проезжающего по обочине велосипеда.

В музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге будет представлена серия деревянных скульптур. Типажи героев были созданы художником по тем же эскизам из блокнотов, созданных под впечатлениями от прогулок по провинции.

С каждым встречным — от юродивого из Вязьмы до маленького мальчика-рыцаря с деревянным мечом — Михаил знакомится, общается, старается уловить и запомнить грани их реального образа.

Художник уверен, что жизнь — богаче фантазии.

Дмитрий Трубин | Маленькие взрослые

с 22 августа по 16 ноября

Что если бы у детей были такие же грустные лица, как у большинства взрослых?

В этом противоречии образа ребенка в облике взрослого есть и ирония, и грусть. На полотнах, которые будут представлены в экспозиции «Маленькие взрослые» — девочки — пытаются быть настоящими строгими мамами для своих кукол, а мальчики — самые смелые и независимые, даже если стоят в углу.

Дмитрий Трубин известен своей любовью к экспериментам и поиску. В этой серии работ он продолжает заниматься любимым делом — нарушать законы, по которым стремится двигаться человечество, чтобы доказать, что все эти законы в действительности не работают.