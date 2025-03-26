Игры света с разумом: выставка NIGHT EXPANSION NONOTAK в Петербурге

В «Цистерне» можно ощутить себя то ли космическим странником, то ли жителем другой вселенной. Делимся отзывом на серию инсталляций Night Expansion .

Свет и тьма — две противоположности, которые вместе создают удивительные образы. Студия NONOTAK впускает в пространство ночи лучи ярких прожекторов. Темнота рассекается и наполняется новыми образами, смыслами, ощущениями.

Четыре аудиовизуальные инсталляции, состоящие из экранов, зеркал, потоков света и звуковых волн погружают в иную реальность. Здесь легко представить себя межгалактическим странником, путешествующим на космическом корабле.

У объектов два автора: француженка Ноэми Шипфер, которая известна своими необычными инсталляциями и музыкант-архитектор из Японии Таками Накамото.

Каждый объект можно воспринимать самостоятельным произведением искусства, но вместе они складываются в пазл единого художественного высказывания, создавая мир с ни на что не похожей атмосферой, динамикой и экспрессией.

Первые шаги по выставке — перед глазами вырастает гигантский экран, будто бы существующий в двух измерениях одновременно. Он не просто фиксирован в пространстве — он интерактивен. Стоит вступить на него, и вот уже под ногами начинает бушевать ураган мелькающих точек и геометрических фигур.

Следующая остановка — инсталляция дарит мнимое «Равноденствие». Пространство здесь живет за счет света, пронизывающего зеркала. Зритель будто бы тонет в этом пространстве отражений. Можно часами наблюдать за перемещением бликов.

Еще несколько шагов — выход на хайвэй. Нет, автомобилей боятся не стоит, от них здесь только огни фар, которые стремительно проносятся по пространству. А может быть это следы света, который не поспел за звездолетом, который вихрем пронесся в неизвестность?

Финальная точка маршрута — грезы. Абстрактные фигуры света пересекаются, сталкиваются и танцуют, создавая иллюзорную архитектуру пространства. Здесь реальность и воображение переплетаются так, что невозможно сказать, где заканчивается одно и начинается другое.

Судя по множеству восторженных отзывов посетителей, Night Expansion выставка, которую не хочется отпускать из Санкт-Петербурга. Однако побывать в этом, открытом для всех желающих, космосе можно лишь до 11 мая в пространстве «Цистерна х Т-Банк» (ул. Степана Разина, 8А).

Дальше световые инсталляции отправятся в Нижний Новгород на фестиваль медиаискусства INTERVALS.