Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве

Почему русские сказки такие, какие они есть? Кто придумал всех этих чудаковатых героев? И есть ли в этом мире место для новых персонажей? Рассказываем о том, что можно увидеть, узнать, создать на выставке «Жили-Были» в стенах Винзавода .

Сказка — ложь, но выставка в Винзаводе вполне реальная. Спустившись по ступеням винтовой лестницы в цокольный этаж, вы попадаете в мир, где другу-другу противостоят мухоморы и стручки гороха, а Кикимора с издевкой наблюдает за происходящим.

Больше двух тысяч квадратных метров сказки — такими объемами не может похвастаться даже самый полный сборник.

Кто создал сказку: о художниках и их работах из выставки «Жили-Были»

Сказочные герои — это всегда запоминающиеся образы. Художники и скульпторы всех времен с удовольствием создают свои варианты облика принцесс и чудовищ.

Авторы экспозиции наполнили пространство самыми разными экспонатами: это рисунки из старинных детских книг и полотна художников XXI века, расшитые костюмы героев из фильмов-сказок и миниатюрные куклы, книжки, игральные карты, фарфоровые фигурки… разнообразие экспонатов приятно удивляет.

Внимание каждого посетителя выставки, от мала до велика, привлекают рисунки Ивана Билибина — одного из самых известных художников-иллюстраторов, который создавал удивительно детализированные и часто жутковатые картины по мифическим сюжетам. Соседствуют с билибинскими произведениями рисунки Николая Кочергина — еще одного великого мастера, который делал сказки яркими, а героев запоминающимися.

В пространстве выставки живет и множество работ художников XXI века, которые вписывают сказочных героев в современный контекст: то русалки на пляже со стаканом лимонада загорают, то садко в костюме с тремя полосками играет на гуслях (возможно) «Батарейку».

В представлении арт-дуэт crocodilePOWER избушка сегодняшней Бабы-яги больше не нуждается в куриных ножках, а двигается то ли на заряде ядерного реактора, то ли на концентрате зла в виде Ока Саурона.

В работах Михаила Сидоренко — он же konhis и моделлер игры «Русы против ящеров» — гопник спасает жителей панельки от Змея Горыныча.

Дополняют выставку игровые и документальные видео, световые инсталляции и другие блага нашей эпохи.

Среди отзывов зрителей выставки «Жили-Были» на Винзаводе можно встретить негодование по поводу того, что многие экспонаты — лишь копии. Однако организаторы этого не скрывают — ведь это не музейная экспозиция в привычном понимании. Часть объектов можно трогать: тянуть за репку, обнимать березу.

К тому же оригинальные работы все же есть, например, открытки Билибина и Кочергина, картины Нарбута и Васильева. Произведения наших современников — все подлинники.

“Разбор” Кощея по косточкам: чему учит школа русской сказки в Винзаводе

Это не просто выставка, а целый мир. Создатели проекта отыскали тысячи интересных фактов в архивах, книгах, мифах. Превратив экспозицию еще и в образовательную программы.

Некоторые залы в подземельях Винзавода оформили, как учебные классы. Другие — как зоны отдыха и прогулки.

Повсюду развешаны таблички с важной информацией для понимания устройства сказочного мира:

Чем отличается русалка от фараонки;

Эволюция заклинаний в русских сказках;

Почему Кот Баюн у одних злой, а у других добрый;

Сестры ли все возможные Василисы;

Куда уходит корнями семейное древо Кощея.

В сказочных учебных классах точно не заскучаешь:

В кабинете химии Баба-яга учит варить разные снадобья, можно узнать, например, об ингредиентах, которые старушка собирала в лесу для приворотного зелья.

В классе биологии леший расскажет об анатомических особенностях разных сказочных существ и их эволюции.

Не забыли и о здоровом теле — физруки-богатыри помогут обрести силушку, чтобы не страшно было гулять по разным сказочным тропинкам. В арсенале у них лук да стрелы, а еще скамья для жима коромысла.

Среди кукол и скульптур можно увидеть тех существ из мифологии, о которых редко вспоминают или не знают вовсе: хранителя кладбища Крыжатика, лесного путальщика Аука, лихо Одноглазое в странных лохмотьях.

Кто знает, может эти образы вдохновляют посетителей на создание сказок, где появятся эти позабытые герои из легенд и мифов.

Как прогуляться по сказке: форматы посещения выставки «Жили-Были» в Винзаводе в Москве

Посетить выставку о русских сказках «Жили-Были» можно до 20 мая в любой день, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Билеты можно приобрести онлайн. Оплата по Пушкинской карте не предусмотрена.

Если хочется узнать больше, чем рассказывают экспонаты и таблички, можно скачать аудиогид.

Для самых искушенных посетителей доступны групповые экскурсии: нужно собрать компанию до 15 человек и написать на почту организаторов pr@ruskazka.ru.

Каждые выходные на выставке проводят тематические мастер-классы. Расписание можно уточнить на сайте.

Сказка оживает по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 стр. 9.