Застывшая история: выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма»

Рассказываем о том, до какого числа работает выставка «Пропавшие в кинохронике» и почему стоит успеть ее посетить.

О выставке «Пропавшие в кинохронике» в «Ленфильме»

Интерактивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике» была открыта 30 апреля 2022 года — в день штурма Рейхстага.

Над масштабными объектами работала команда «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко.

Команда — художники, скульпторы, декораторы, монтажники — несколько месяцев трудилась над созданием декораций, по крупицам визуализируя историю, оставшуюся где-то между кадрами кинопленки.

Экспозиция располагается в самом сердце легендарной киностудии «Ленфильм», в ее 5-м павильоне — том самом, что до революции звался Центральным рынком.

Эта инсталляция дает возможность полного погружения. Никаких ограждений и наблюдателей, все объекты — танки, люди, здания — выполнены в натуральную величину и с удивительной детализацией. Объекты открыты и не прячутся за стеклами от глаз зрителей. Они живут на полутора тысячах квадратных метров.

Здесь — герои, что сами запечатлевали войну. Кинооператоры, фоторепортеры, хроникеры — те, кто не стрелял, но документировал.

Начинается панорама с предыстории — студия «Ленфильм» до войны. Архивы, документы, редкие свидетельства. Все это отыскали авторы экспозиции, чтобы в своей работе опираться на факты. Собирать материал помогали потенциальные зрители — через соцсети принимали снимки и личные истории тех, кто живет в местах, где шли бои. Даже выкорчеванный корень мог стать частью исторического контекста.

Несколько шагов — резкий скачок: 1990-е. Место действия — поля под Питером. Земля, казалось бы, забытая. Но стоит копнуть — и под грядками моркови обнаруживаются каски, ложки, останки.

Мы привыкли смотреть на войну через объективы — здесь зрители сами в фокусе этих объективов: будут стоять рядом с оператором в кабине «Дугласа» или с актерами-фронтовиками: Никулиным, Пуговкиным, Этушем.

Здесь война оживает не только в событиях, но и в конкретных лицах.

Завершится путь зрителей в 1945-м. В логове нацистской пропаганды — комнате Геббельса, а затем — в зале Нюрнбергского процесса, в тот самый момент, когда фашистским лидерам показывают хронику Кармена. Фильм как приговор. Кино как улика. Объектив — как молот правосудия.

Каждый зритель проходит путь сквозь выставку под аудиоспектакль, что дает полное погружение.

О создателях трехмерной панорамы «Пропавшие в кинохронике»

Предложил идею Дмитрий Поштаренко. Он вдохновитель и двигатель команды «Невский баталист», человек, за плечами которого почти два десятка подобных проектов, разбросанных по музеям разных городов страны.

17 лет подряд, начиная с 2003, Поштаренко участвовал в экспедициях по поиску и перезахоронению останков солдат на территории Ленинградской области.

Первая выставка по его инициативе была создана в Кировске. Тогда, в 2014 году, это был «Прорыв» — трехмерная панорама о местах, где пробивались сквозь блокаду. Дмитрий родился в Шлиссельбурге, дом, в котором он вырос, стоял там, где шли бои. С детства его интересовала история, хотелось о ней больше узнавать и рассказывать.

Из этого детского желания и родились масштабные объемные панорамы. Главная идея Дмитрия в том, чтобы посетители выставки наблюдали не со стороны, а словно перенеслись в застывший момент истории.

Кроме того, Поштаренко ни раз бывал на киноплощадках: в качестве каскадера, актера эпизодов, оператора. Эти знания и понимания того, как работает кадр помогли ему в работе над трехмерной панорамой «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма».

Форматы посещения экспозиции «Пропавшие в кинохронике» в «Ленфильме»

Самостоятельно с аудиогидом

Наушники выдают на входе

Экскурсия с гидом в сборной группе

Проводится по выходным. Количество мест ограничено — уточняйте по телефону:

+7 812 903 93 56

Экскурсия для вашей группы в любой день

Если у вас есть компания до 10 человек, то вы можете выбрать любой удобный для вас формат — пройти экскурсию с личным гидом, устроить квест или же пройти экскурсию с сурдопереводчиком

Индивидуальная экскурсия с Дмитрием Поштаренко. Доступная для групп до 10 человек.

Автор проекта расскажет о том, как создавалась экспозиция, подметит яркие детали и ответит на любые вопросы.

Адрес выставки «Пропавшие в кинохронике» в Санкт-Петербурге

5-й павильон киностудии «Ленфильм» находится по адресу Каменноостровский пр., 10 В. Ближайшая станция метро: «Горьковская».

Экспозиция будет работать до 30 июня 2025 года.