Билет с открытой датой в музей Эрарта

Музей Эрарта приглашает вас посетить свою уникальную экспозицию! Мы рады сообщить, что входные билеты действуют для посещения каждый день с 11:00 до 23:00, кроме вторника.

Удобство посещения музея Эрарта

Не требуется выбирать конкретную дату для посещения: ваш билет дает право на разовое посещение музея в течение года с момента покупки. Это означает, что вы можете насладиться искусством в любое время, удобно для вас.

Правила использования билета

Важно знать, что билет будет считаться использованным при наступлении одного из следующих событий:

Первый проход через входной турникет музея;

Первый вход в личный кабинет с использованием логина и пароля;

Истечение 365 календарных дней с момента покупки билета.

Бесплатные аудиогиды и регистрации

Чтобы активировать доступ к бесплатным аудиогидам и праву на дальнейшие бесплатные посещения музея, необходимо зарегистрировать билет в кассе 9 или 10 при первом посещении. Обратите внимание, что после выхода из музея регистрация будет недоступна.

Не упустите возможность!

Музей Эрарта — это не только выставки, но и уникальные события, лекции и мастер-классы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир современного искусства!