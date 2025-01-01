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Входной билет в музей Эрарта

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О концерте/спектакле

Билет с открытой датой в музей Эрарта

Музей Эрарта приглашает вас посетить свою уникальную экспозицию! Мы рады сообщить, что входные билеты действуют для посещения каждый день с 11:00 до 23:00, кроме вторника.

Удобство посещения музея Эрарта

Не требуется выбирать конкретную дату для посещения: ваш билет дает право на разовое посещение музея в течение года с момента покупки. Это означает, что вы можете насладиться искусством в любое время, удобно для вас.

Правила использования билета

Важно знать, что билет будет считаться использованным при наступлении одного из следующих событий:

  • Первый проход через входной турникет музея;
  • Первый вход в личный кабинет с использованием логина и пароля;
  • Истечение 365 календарных дней с момента покупки билета.

Бесплатные аудиогиды и регистрации

Чтобы активировать доступ к бесплатным аудиогидам и праву на дальнейшие бесплатные посещения музея, необходимо зарегистрировать билет в кассе 9 или 10 при первом посещении. Обратите внимание, что после выхода из музея регистрация будет недоступна.

Не упустите возможность!

Музей Эрарта — это не только выставки, но и уникальные события, лекции и мастер-классы. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир современного искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 15 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 16 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 17 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Эрарта Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., 2
11:00 от 1250 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Современное искусство, которое живет в Петербурге: афиша музея «Эрарта» на весну-лето 2025

Рассказываем о том, какие экспонаты из музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге заслуживают вашего внимания. Многие выставки из подборки уже можно посетить.

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