Выставка по мотивам традиционных русских сказок в ЦСИ «Винзавод»

В ЦСИ «ВИНЗАВОД» открывается новая выставка от МТС Live — школа русской сказки «ЖИЛИ-БЫЛИ». Этот уникальный проект приглашает семьи с детьми погрузиться в мир русского культурного наследия через призму сказок.

Пространство волшебства

Выставка займет более 1800 м² в исторических подземельях Винзавода. Под сводами Большого винохранилища развернется школа волшебства, где школьные классы соседствуют с таинственным лесом, темной пещерой и морским царством. Это создаст идеальную атмосферу для семейного отдыха и совместного исследования сказочного мира.

Сюжет и концепция

Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта мудрость стала основой концепции, разделив пространство на две смысловые части: настоящие школьные классы и яркие инсталляции, знакомые каждому с детства. Посетителей ждут более десяти тематических зон, каждая из которых откроет новые грани русских сказок.

Интерактивные элементы

На выставке будут представлены различные интерактивные элементы. Посетители смогут:

Обняться с березами и послушать, как бьется их сердце;

Потянуть за торчащую репку;

Загадать желание у колодца с щукой.

Иллюстрации и арт-объекты

Экспозиция объединит работы современных российских художников и известных иллюстраторов, таких как Иван Билибин, Георгий Нарбут и Юрий Васнецов. Посетители смогут увидеть документальные и игровые видео, художественные инсталляции, включая иммерсивные и световые, а также арт-объекты, которые были созданы специально для проекта галереей современного искусства «Триумф».

Образовательная программа

Для юных зрителей предусмотрены занятия в формате, понятном для современных детей. Их ждут:

Класс физкультуры с Ильей Муромцем;

Волшебный класс химии с зельеварениями от Бабы-яги;

Уроки биологии с русалками и лешими.

Общение со сказочными персонажами станет увлекательным и познавательным опытом.

Параллельная программа

Выставка также предложит насыщенную параллельную программу, включая:

Паблик-токи с кураторами и современными художниками;

Кинопоказы;

Лекции от фольклорных экспертов и искусствоведов;

Круглые столы и дискуссии, посвященные культуре русской сказки.

Школа русских сказок «ЖИЛИ-БЫЛИ» откроет свои двери 21 декабря 2024 года. Гости смогут ознакомиться с экспозицией самостоятельно или в сопровождении аудиогида, который расскажет о тематических зонах и персонажах.