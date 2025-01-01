Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жили-Были. Школа русской сказки
Билеты от 500₽
Киноафиша Жили-Были. Школа русской сказки

Жили-Были. Школа русской сказки

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Выставка по мотивам традиционных русских сказок в ЦСИ «Винзавод»

В ЦСИ «ВИНЗАВОД» открывается новая выставка от МТС Live — школа русской сказки «ЖИЛИ-БЫЛИ». Этот уникальный проект приглашает семьи с детьми погрузиться в мир русского культурного наследия через призму сказок.

Пространство волшебства

Выставка займет более 1800 м² в исторических подземельях Винзавода. Под сводами Большого винохранилища развернется школа волшебства, где школьные классы соседствуют с таинственным лесом, темной пещерой и морским царством. Это создаст идеальную атмосферу для семейного отдыха и совместного исследования сказочного мира.

Сюжет и концепция

Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта мудрость стала основой концепции, разделив пространство на две смысловые части: настоящие школьные классы и яркие инсталляции, знакомые каждому с детства. Посетителей ждут более десяти тематических зон, каждая из которых откроет новые грани русских сказок.

Интерактивные элементы

На выставке будут представлены различные интерактивные элементы. Посетители смогут:

  • Обняться с березами и послушать, как бьется их сердце;
  • Потянуть за торчащую репку;
  • Загадать желание у колодца с щукой.

Иллюстрации и арт-объекты

Экспозиция объединит работы современных российских художников и известных иллюстраторов, таких как Иван Билибин, Георгий Нарбут и Юрий Васнецов. Посетители смогут увидеть документальные и игровые видео, художественные инсталляции, включая иммерсивные и световые, а также арт-объекты, которые были созданы специально для проекта галереей современного искусства «Триумф».

Образовательная программа

Для юных зрителей предусмотрены занятия в формате, понятном для современных детей. Их ждут:

  • Класс физкультуры с Ильей Муромцем;
  • Волшебный класс химии с зельеварениями от Бабы-яги;
  • Уроки биологии с русалками и лешими.

Общение со сказочными персонажами станет увлекательным и познавательным опытом.

Параллельная программа

Выставка также предложит насыщенную параллельную программу, включая:

  • Паблик-токи с кураторами и современными художниками;
  • Кинопоказы;
  • Лекции от фольклорных экспертов и искусствоведов;
  • Круглые столы и дискуссии, посвященные культуре русской сказки.

Школа русских сказок «ЖИЛИ-БЫЛИ» откроет свои двери 21 декабря 2024 года. Гости смогут ознакомиться с экспозицией самостоятельно или в сопровождении аудиогида, который расскажет о тематических зонах и персонажах.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
25 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
26 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
27 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
29 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
30 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
31 июля
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
1 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
2 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
3 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
5 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
6 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
7 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
8 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
9 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
10 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
12 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
13 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
14 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
15 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
16 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
17 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽
19 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
20 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 500 ₽
21 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1000 ₽
23 августа
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
12:00 от 1200 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве

Почему русские сказки такие, какие они есть? Кто придумал всех этих чудаковатых героев? И есть ли в этом мире место для новых персонажей? Рассказываем о том, что можно увидеть, узнать, создать на выставке «Жили-Были» в стенах Винзавода.

Читать дальше

В ближайшие дни

Музей школы и детства. Усово
6+
Исторические выставки
Музей школы и детства. Усово
5 декабря в 12:00 Музей школы и детства
Билеты
Мастер-класс 1. Куклы — детям
Мастер-класс
Мастер-класс 1. Куклы — детям
30 августа в 10:30 Москонцерт
от 300 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
3 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше