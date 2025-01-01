В ЦСИ «ВИНЗАВОД» открывается новая выставка от МТС Live — школа русской сказки «ЖИЛИ-БЫЛИ». Этот уникальный проект приглашает семьи с детьми погрузиться в мир русского культурного наследия через призму сказок.
Выставка займет более 1800 м² в исторических подземельях Винзавода. Под сводами Большого винохранилища развернется школа волшебства, где школьные классы соседствуют с таинственным лесом, темной пещерой и морским царством. Это создаст идеальную атмосферу для семейного отдыха и совместного исследования сказочного мира.
Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта мудрость стала основой концепции, разделив пространство на две смысловые части: настоящие школьные классы и яркие инсталляции, знакомые каждому с детства. Посетителей ждут более десяти тематических зон, каждая из которых откроет новые грани русских сказок.
На выставке будут представлены различные интерактивные элементы. Посетители смогут:
Экспозиция объединит работы современных российских художников и известных иллюстраторов, таких как Иван Билибин, Георгий Нарбут и Юрий Васнецов. Посетители смогут увидеть документальные и игровые видео, художественные инсталляции, включая иммерсивные и световые, а также арт-объекты, которые были созданы специально для проекта галереей современного искусства «Триумф».
Для юных зрителей предусмотрены занятия в формате, понятном для современных детей. Их ждут:
Общение со сказочными персонажами станет увлекательным и познавательным опытом.
Выставка также предложит насыщенную параллельную программу, включая:
Школа русских сказок «ЖИЛИ-БЫЛИ» откроет свои двери 21 декабря 2024 года. Гости смогут ознакомиться с экспозицией самостоятельно или в сопровождении аудиогида, который расскажет о тематических зонах и персонажах.
Почему русские сказки такие, какие они есть? Кто придумал всех этих чудаковатых героев? И есть ли в этом мире место для новых персонажей? Рассказываем о том, что можно увидеть, узнать, создать на выставке «Жили-Были» в стенах Винзавода.