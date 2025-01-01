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Пропавшие в кинохронике
Киноафиша Пропавшие в кинохронике

Пропавшие в кинохронике

6+
Продолжительность -
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивная выставка «Пропавшие в кинохронике»

Место проведения: Киностудия «Ленфильм», Павильон №5 (Каменноостровский, 10В)

Приглашаем вас на уникальную иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике», которая погружает зрителей в атмосферу прошлых лет. Здесь вы сможете узнать, как создавались фильмы и как была запечатлённая история нашей страны в трудные времена.

Концепция выставки

Основу инсталляции составляют истории сотрудников киностудий, военных корреспондентов и простых солдат, которые пережили Великую Отечественную войну. В павильоне «Ленфильма» воссозданы события, происходившие от Ленинграда до Берлина. Это позволяет зрителям глубже понять масштабы исторических событий и их влияние на судьбы людей.

Элементы выставки

В выставочных залах представлены элементы зданий, макеты техники и фигуры героев, выполненные в натуральную величину. Эти объекты создают эффект полного погружения в историческую реальность.

Аудиоспектакль

Инсталляция дополнена аудиоспектаклем, который предлагает живую и эмоциональную интерпретацию нашего общего прошлого. Это уникальная возможность услышать истории, которые имели значение для миллионов людей.

Не упустите шанс посетить это захватывающее событие и прикоснуться к истории, оставляющей след в сердцах каждого из нас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
12:00 от 550 ₽ 12:30 от 550 ₽ 13:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 14:30 от 550 ₽ 15:00 от 550 ₽ 15:30 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽ 16:30 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽ 17:30 от 550 ₽ 18:00 от 550 ₽ 18:30 от 550 ₽ 18:45 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
12:00 от 550 ₽ 12:30 от 550 ₽ 13:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 14:30 от 550 ₽ 15:00 от 550 ₽ 15:30 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽ 16:30 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽ 17:30 от 550 ₽ 18:00 от 550 ₽ 18:30 от 550 ₽ 18:45 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
12:00 от 550 ₽ 12:30 от 550 ₽ 13:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽ 14:00 от 550 ₽ 14:30 от 550 ₽ 15:00 от 550 ₽ 15:30 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽ 16:30 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽ 17:30 от 550 ₽ 18:00 от 550 ₽ 18:30 от 550 ₽ 18:45 от 550 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Застывшая история: выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма»

Рассказываем о том, до какого числа работает выставка «Пропавшие в кинохронике» и почему стоит успеть ее посетить.

 

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Фотографии

Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике Пропавшие в кинохронике

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