Интерактивная выставка «Пропавшие в кинохронике»

Место проведения: Киностудия «Ленфильм», Павильон №5 (Каменноостровский, 10В)

Приглашаем вас на уникальную иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике», которая погружает зрителей в атмосферу прошлых лет. Здесь вы сможете узнать, как создавались фильмы и как была запечатлённая история нашей страны в трудные времена.

Концепция выставки

Основу инсталляции составляют истории сотрудников киностудий, военных корреспондентов и простых солдат, которые пережили Великую Отечественную войну. В павильоне «Ленфильма» воссозданы события, происходившие от Ленинграда до Берлина. Это позволяет зрителям глубже понять масштабы исторических событий и их влияние на судьбы людей.

Элементы выставки

В выставочных залах представлены элементы зданий, макеты техники и фигуры героев, выполненные в натуральную величину. Эти объекты создают эффект полного погружения в историческую реальность.

Аудиоспектакль

Инсталляция дополнена аудиоспектаклем, который предлагает живую и эмоциональную интерпретацию нашего общего прошлого. Это уникальная возможность услышать истории, которые имели значение для миллионов людей.

Не упустите шанс посетить это захватывающее событие и прикоснуться к истории, оставляющей след в сердцах каждого из нас!