«Везунчики»: Рецензия Киноафиши

Ардж (Азиз Ансари) мечтает монтировать документалки, но вместо этого вынужден перебиваться случайными подработками в курьерской доставке. Однажды он попадает в дом миллионера Джеффа (Сет Роген) и, узнав, что тот ищет помощника, предлагает свою кандидатуру. Казалось, удача наконец улыбнулась Арджу, но не тут-то было. Не рассчитав свой бюджет, Ардж расплачивается на свидании с подругой карточкой босса, который не поддается на уговоры и заверения, что деньги будут возвращены, и увольняет бедолагу. Отчаявшемуся герою и не снилось, что на помощь ему придет самый настоящий ангел, пусть и низшего звена. Гавриил (Киану Ривз), чья зона ответственности — предотвращение ДТП из-за СМС, впервые решает свершить великое дело: поменять местами нищего мечтателя и сытого по горло жизнью богача. Что может пойти не так?

Режиссер и сценарист «Везунчиков» (он же исполнитель главной роли) Азиз Ансари — давно зарекомендовавший себя комик. В кино он прославился прежде всего одной из главных ролей в комедийном сериале «Парки и зоны отдыха». А его дебютный режиссерский проект «Мастер не на все руки» (в нем он также сыграл главную роль) получил «Эмми» за лучший сценарий. Так что от «Везунчиков» ожидаешь остроумной и легкой комедии, и фильм эти ожидания полностью оправдывает.

В центре истории два совершенно противоположных героя с кардинально разными судьбами. Ардж — выходец из простой семьи, работяга и мечтатель, которому жизнь ежедневно подкидывает новые заботы: где переночевать, если из квартиры выселили, и как найти достойную работу, если приходится бороться за каждый доллар. Джефф — образец Chill Guy, который хоть и заработал свое благосостояние сам, тем не менее вырос в уважаемой семье верхнего среднего класса, открыл удачный бизнес и с тех пор коротает время между походами в сауну и деловыми встречами, на которых сделки совершаются даже не по щелчку пальцев, а по кивку головы. Особое место среди героев занимает Гавриил, чем-то напоминающий персонажа Дэниэла Рэдклиффа из «Чудотворцев». У него максимально непрестижная должность, но ангел мечтает о том, чтобы действительно вершить судьбы. Когда он вмешивается в жизнь Арджа, его пылкость и неопытность устроят настоящий хаос в истории всех троих.

Жанр и абсурдность ситуации диктуют свои правила. Персонажи здесь — не психологически достоверные, глубокие, парадоксальные личности, а яркие типажи, узнаваемые маски. Но маски эти прописаны с любовью и без избытка клише. Богач Джефф — не карикатурный злодей, ни во что не ставящий своих подчиненных, напротив, он весьма милый и приветливый парень, от которого так и веет спокойствием и умением наслаждаться жизнью. А Ардж не столько гений, с которыми несправедливо обошлась судьба, сколько обычный человек, пытающийся приспособиться к существующим обстоятельствам.

«Везунчики» иронично обыгрывают штампы историй о богатых и бедных, не скатываясь в злую сатиру или морализаторство. В одной из сцен Гавриил признается: он хотел показать Арджу, что деньги — не панацея, но, вопреки ожиданиям, они-таки решили львиную долю его проблем. Именно эта легкая, дружелюбная интонация и придает фильму особый шарм. Да, с деньгами лучше. Да, жизнь несправедлива. А удача — дама капризная.

Фильм сплавляет в себе сразу три проверенные временем жанровые линии: комедию об обмене жизнями в духе «Чумовой пятницы», историю об ангеле, посланном спасти заблудшую душу, а-ля «Эта замечательная жизнь» и фэнтези о внеземном существе, которое сталкивается со всеми трудностями и искушениями земной жизни, наподобие «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Неба над Берлином». Поэтому вывод закономерен: какой бы трудной ни была твоя жизнь, она ценна сама по себе, и нет смысла без конца оглядываться на чужой успех. Нам остается лишь одно — снова и снова бороться за то, что по-настоящему дорого.