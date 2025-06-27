«Железное Сердце»: Рецензия Киноафиши

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От сериалов Marvel даже у преданных фанатов уже сводит скулы — ожидание новых проектов стремительно падает. «Железное Сердце» еще до выхода пробило дно по уровню нелюбви: история героини, появившейся в «Черной Пантере: Ваканда навеки» три года назад, не вызывала восторга, а бесконечные переносы релиза (первый анонс сериала состоялся и вовсе пять лет назад) только подливали масла в огонь. С каждым сдвигом премьеры это шоу казалось все более сомнительным. Но на деле все оказалось не так плачевно — об этом ниже.

Рири Уильямс (Доминик Торн), как мы уже знаем по фильму, — гениальная изобретательница и символическая наследница Тони Старка. Девушка вернулась со стажировки в Ваканде в Массачусетский технологический и продолжила создавать костюмы. История начинается с ее отчисления: за все время гранта она так и не предоставила готового образца, зарабатывая на новые детали выполнением чужих домашних заданий. Она выносит из лаборатории костюм, расшибается в нем об асфальт и начинает строить жизнь заново. В отличие от Старка, у Рири нет денег на продолжение своих научных изысканий, а быстро их раздобыть можно только нелегальным путем. Так она оказывается частью преступной группировки.

В сериале мы видим несколько операций команды в духе «Беглецов», скрещенных с «Одиннадцатью друзьями Оушена». Рири в них не всегда обязательна, будто авторам было важнее снять захватывающие ограбления, а кто будет их клеем — не так важно. Конкретный выбор богачей для отжимания денег особо не объясняется, что сильно вредит мотивации наших Робин Гудов. Хотя сериал все же точно и в правильной дозировке критикует современное общество — вопросы социального расслоения и расового насилия звучат актуально и не претенциозно.

В самой группировке — шаблонный и незапоминающийся набор персонажей. Выделяются только Джон (Мэнни Монтана повторяет роль из «Хороших девчонок») и лидер группы — Паркер Роббинс (Энтони Рамос). Злодеем с большой буквы Паркера не назовешь: его действия обусловлены магической накидкой, которая отравляет его изнутри и снаружи, даря огромные силы и постоянные звуковые галлюцинации.

В актерском составе в секретной роли был заявлен Саша Барон Коэн, и по намекам, рассыпанным на протяжении трех эпизодов, можно с уверенностью утверждать, что он сыграл Мефисто — бессмертного демона, который в комиксах сталкивался с Человеком-пауком, Фантастической четверкой и многими другими. Дух Мефисто давно витает над киновселенной Marvel, но создатели до сих пор не решались ввести его в сюжет. Это могло бы оказать огромное влияние на глобальное повествование. Но, учитывая судьбу «Железного Сердца», персонаж вполне может остаться очередным повисшим макгаффином. Все это интригует фанатов, но сильно конфликтует с аутентичной, «уличной» природой сериала.

На первом плане — атмосфера родного для Рири южного Чикаго. В «Железном Сердце» с городом происходит то же, что было сделано с Нью-Йорком в видеоиграх о Майлзе Моралесе. С большой любовью на экране воссоздана местная мода, кипучая жизнь района и, конечно же, музыка. Только тяжесть киновселенной, в которой почти двадцать лет выстраивается галерея персонажей и взаимосвязей, не дает сериалу остаться просто уютной историей.

А ведь именно в локальности, в отношениях Рири с другими героями и заложено то самое «сердце» из названия. Девушка раздираема травмой после смерти отчима и лучшей подруги Натали. Создавая ИИ для своего костюма, она так глубоко погружается в свою боль, что случайно наделяет бота характером и внешностью Натали. Очень мощный и современный ход, ведь сегодня люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту не только по рабочим и бытовым вопросам, но и в поисках утешения. Идея наделить машину личностью умершего человека недавно была фантастикой, сюжетом «Черного зеркала» (2 сезон, 1-я серия), а теперь все ближе к реальности. Стакан «Железного Сердца» по поводу этого явления наполовину полон.

Помимо Натали, в окружении Рири появляется еще один новоиспеченный друг — Джо. В третьей серии он раскрывает себя как Иезикиль Стейн, сын Обадайя Стейна, первого антагониста MCU, бросившего вызов Старку. Если в комиксах Иезикиль — злодей с экзоскелетом, то здесь создатели играют с образом, размышляя о возможности пойти иным путем. Вряд ли комиксный плохиш так и останется на светлой стороне, но этот вопрос, как и исполнение Олдена Эренрайка, делают линию Иезикиля достойной внимания.

Сериал может похвастаться не только этими героями, но и своей технической стороной. Вероятно, сказалось длительное постпроизводство: спецэффекты качественные, а заставки каждого эпизода — изобретательные. Операторская работа не гениальна, но аккуратна: камера двигается в ритм с музыкой, захватывая пышущие жизнью улочки Чикаго. Драк за сезон немного, но они отличаются отличной хореографией.

Сериал состоит из шести эпизодов, которые можно посмотреть в два захода с недельным перерывом. Такой быстрый выпуск указывает на желание студии поскорее избавиться от проекта, не совпадающего с дальнейшими планами по возвращению старой гвардии на большие экраны. А зря, «Железное Сердце» определенно лучше «Эхо» и тем более «Секретного вторжения». В нем нет той же оригинальности, что в «Ванда/Вижн» и «Это все Агата». Он тяготеет к сольным историям вроде «Мисс Марвел», у которой хоть немного продолжилась жизнь за пределами шоу, и «Лунного рыцаря», канувшего в Лету из-за непонимания студией, куда двигать персонажа. Какая судьба ждет Рири — неясно.

Доминик Торн, быть может, не актриса выдающихся талантов, но все же приятная воплотительница образа Рири. Она не пытается заменить Старка: костюм для нее — не публичный триумф, а способ почувствовать себя защищенной. Это ее баррикада между ранимостью и внешним миром, который отобрал у нее слишком многое. Она не герой в классическом понимании Marvel, а противоречивая фигура, дрейфующая по серому спектру морали.

Увы, некоторые проекты Marvel отчаянно просятся за пределы мультивселенных и кроссоверов. «Железное Сердце» — один из них. И если бы до Рири было кому-то дело, мы бы получили не выдающийся, но цельный и по-своему очаровательный подростковый сериал. Пока же студия всерьез интересуется только оглядкой на прошлое — для новых героев в ней места нет.