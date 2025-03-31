«Гангстерленд »: Рецензия Киноафиши

Paramount+ — сладостная обитель консервативных сериалов, ставшая идеальным приютом для Тейлора Шеридана с его старомодными рассказами о ковбоях и гангстерах («1883», «1923», «Король Талсы») и угрюмыми криминальными драмами («Мэр Кингстауна», «Койот»), иногда имеющими британский акцент («Сексуальная тварь»). Экспериментам тут рады не больше, чем старикам в фильме братьев Коэн. Кажется, что «Гангстерленд» отлично вписывается в ровную стратегию принадлежащего CBS стрим-сервиса, хоть это шоу и должно было выйти на Showtime.

Зачин истории стар как мир. В Лондоне две преступные семьи соревнуются за первенство. Ирландский босс Конрад Харриган (Пирс Броснан) и члены его клана контролируют рынок оружия и кое-каких наркотиков, но жаждут большего. Они намерены организовать сбыт фентанила, которым занимается их давний противник Ричи Стивенсон (Джефф Белл), глава банды из южного Лондона. Семьи с трудом поддерживают худой мир, готовясь к войне. Их отношения накалены до предела и кажется, что для взрыва достаточно будет одной искры.

Шоураннер сериала Ронан Беннетт («День Шакала») услужливо высекает необходимую искру из безобидной на первый взгляд встречи бесшабашного Эдди Харригана (Энсон Бун), внука Конрада, и робкого Томми Стивенсона (Феликс Эдвардс), сына Ричи. Отпрыски враждующих семейств хорошо проводят время в пабах и клубах, пока Эдди не протыкает ножом случайного парнишку, с которым не поделил место на танцполе. Конрад отправляет разобраться со сложившейся ситуацией своего штатного решалу Гарри Да Соузу (Том Харди), который всего за несколько сцен пилотного эпизода дежурно справляется с этой задачей. Но впереди его ждет еще много работы. В отличие от мирно спящего после привычно безумной ночи Эдди, Томми так и не вернулся домой, после чего Ричи Стивенсон обвиняет Харриганов в исчезновении сына.

Примерно на этом и заканчивается первый эпизод — единственный доступный для рецензирования. Так что с выводами придется повременить. Изначально задуманный как спин-офф «Рэя Донована», «Гангстерленд» поменял не только прописку, перейдя с Showtime на Paramount+, но и приобрел характерный британский акцент. Ведущим сценаристом стал североирландский писатель Ронан Беннетт — большой любитель криминальных историй («Лицо», «Джонни Д.»), а кресло режиссера первых двух серий занял наш старый знакомый Гай Ричи.

Впрочем, от фирменного стиля Ричи — ураганного монтажа, смешивающего до однородной массы английскую аристократию и плебс, акцентов posh и cockney, остроумных гангстеров и идиотов, пафоса и иронии — в «Гангстерленде» осталось немного. Да, во вкрадчивой и немного комичной манере, с которой Гарри Да Соуза угрожает противникам, угадывается Рэй Смит из «Джентльменов», а до неприличия стильный патриарх Конрад Харриган, обитающий где-то в Котсуолдсе, бравирует теми же аристократичными замашками, что и Микки Пирсон, но своей неспешностью, степенностью и серьезностью «Гангстерленд» больше напоминает «Родню» — ирландский сериал с похожей диспозицией.

Цепь неизбежных сравнений разрывает удивительный даже для современного телевидения актерский состав. Кроме магнетического Харди и Броснана, который сыграл, пожалуй, самого жестокого и кровожадного персонажа в своей карьере, в «Гангстерленде» снялись Пэдди Консидайн и Хелен Миррен, появившаяся недавно в «1923», другом сериале Paramount+. Английская актриса исполнила роль холодной как горная река Мэйв Харриган — властной и безжалостной жены Конрада, которая умело манипулирует мужем и сыновьями, чем напоминает печально известную леди Макбет. Игра более молодых и (пока) менее известных актеров вроде Энсона Буна (рекомендуем мини-сериал «Пистолет» с его участием) вселяет осторожный оптимизм.

Мир «Гангстерленда» густо населен персонажами — на перечисление одних только представителей клана Харриган уйдет увесистый абзац. В этой многофигурности видится большой потенциал. Уже в пилоте заявлен целый клубок сюжетных линий. Гарри придется не только прикрывать Харриганов в войне с Стивенсоном, лавировать между Конрадом, Мэйв и их капризным потомством, но также разбираться в отношениях с собственной женой Джен (Джоэнн Фрогатт) и дочерью Джиной (Тедди Аллен), а если повезет, то и с самим собой.

Вероятно, нас ждут насыщенные девять эпизодов, если, конечно, Беннетт сумеет не запутаться во множестве сюжетных линий. Для их выстраивания шоураннер использует подсказки, разбросанные по пилотной серии. Одна из них задолго до финала намекает на то, что случится с Арчи Хэммондом, верным помощником Конрада (обратите внимание на его диалог с Мэйв). Другая, кажется, скрыта в нескольких первых сценах. В них Гарри пытается примирить лидеров двух враждующих синдикатов, входящих в преступную сеть Харриганов. Смекнув, что мир между ними продержится недолго, он по приказу Конрада уничтожает обоих. Не стоит надеяться, что ирландский патриарх и его жена извлекут из этого кровавого побоища урок. Как говаривал один герой Воннегута, «антивоенных историй не бывает так же, как и антиледниковых». Это правда по крайней мере для таких людей, как Конрад.