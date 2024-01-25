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Постер сериала Сексуальная тварь
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Киноафиша Сериалы Сексуальная тварь

Сексуальная тварь (2024 - …)

Sexy Beast 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Основанный на получившем признание критиков и награды полнометражном фильме "Сексуальная тварь" рассказывает историю происхождения Гэла Дава, блестящего вора, который попадает в соблазнительное безумие лондонского преступного мира в яркие и переменчивые 1990-е годы. Сериал расскажет о первых днях сложных отношений Гала с Доном Логаном, жестоким гангстером, с которым Гал создает партнерство, о начале его связи с криминальным авторитетом Тедди Бассом и о том, как Гал встретил и полюбил ДиДи, звезду фильмов для взрослых, которая станет его женой.

Сексуальная тварь - трейлер первого сезона
Сексуальная тварь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Иман Эллиотт
Иман Эллиотт
Тэмсин Грег
Сара Грин
Сара Грин
Колин Мейс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Сексуальная тварь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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