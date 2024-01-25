Основанный на получившем признание критиков и награды полнометражном фильме "Сексуальная тварь" рассказывает историю происхождения Гэла Дава, блестящего вора, который попадает в соблазнительное безумие лондонского преступного мира в яркие и переменчивые 1990-е годы. Сериал расскажет о первых днях сложных отношений Гала с Доном Логаном, жестоким гангстером, с которым Гал создает партнерство, о начале его связи с криминальным авторитетом Тедди Бассом и о том, как Гал встретил и полюбил ДиДи, звезду фильмов для взрослых, которая станет его женой.