«Аутсорс»: Рецензия Киноафиши

Вова становится Костей и меняет «Адидас» на форму тюремных надзирателей: Иван Янковский снова окунается в мрачное прошлое.

Хитовый сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова отгремел в 2023-м, однако волна популярности сериалов о тотальной безысходности 90-х продолжает захлестывать стриминговые платформы (хотя, строго говоря, события «Слова пацана» разворачиваются в конце 80-х). Например, потом были криминальные «Лихие» Юрия Быкова — проект, который прошел не столь заметно, учитывая славу режиссера и сценарий талантливого Олега Маловичко. Впрочем, рейтингов хватило для того, чтобы замахнуться на вторую главу, которая выйдет уже в этом году. Еще была семейная сага «Дети перемен» со Славой Копейкиным и Львом Зулькарнаевым из «Слова пацана» — тоже крепкий и качественный сериал, но и он не выстрелил.

И вот стартовал новый проект, которому уже точно суждено стать важным, если не главным событием этого года. Во-первых, одну из ведущих ролей исполнил Янковский, который уж точно имеет чутье на хиты. Во-вторых, в съемочную команду вошли создатели еще одного знакового шоу прошлого года — «Трасса» — в лице режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева. Ранее они также вместе работали над «Хрустальным». В-третьих, «Аутсорс» был признан самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в прошлом году. Победителей там выбирают гости, участники и зрители смотра, а не малочисленное жюри. Наконец, необычайно важна смелость выбранной темы.

Действие «Аутсорса» начинается в 1996 году, за год до принятия в России моратория на применение смертной казни. На работу в тюрьму особого назначения в Петропавловске-Камчатском заступает новый надзиратель Константин. Ему и его сослуживцам платят гроши, а среди должностных обязанностей — исполнение казней. Вокруг богатеют лишь те, кто нечист на руку и умеет крутиться, так что Костя решает освободиться из тюрьмы внутренних проблем и заодно помочь коллегам — надзирателю Саше (Эльдар Калимулин), тюремному врачу Петру (Леонид Тележинский) и прокурору Андрею (Дмитрий Сумин). В голову Косте приходит неожиданная идея переложить неприятную работу на аутсорс, то есть на родственников и близких жертв: убийство станет для них актом возмездия, а Костя и его сослуживцы получат за это кругленькую сумму. Но, разумеется, все не так просто.

Что сразу кажется большим достоинством «Аутсорса», так это захватывающе выстроенная драматургия. Сценарием занималась Анна Козлова («Кеша должен умереть»), которая адаптировала повесть Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». При всей мрачности описываемых событий скучать при просмотре точно не придется. Каждый персонаж хорошо прописан, как и их мотивы решиться на аутсорс. Устроить семейную жизнь, удовлетворить потребности ненасытной жены, помочь супруге с лечением — все хотят жить лучше в условиях, когда страшно, небезопасно и сложно. И даже место действия выбрано из-за его «закрытости» сопками и берегами Тихого океана — тоже своего рода тюрьма, из которой не убежать. Узкий формат кадра, тесное пространство квартир, а вокруг одни решетки — в общем, в тюрьме заточены не только те, кто ждут исполнения приговора.

В сериале также осмысляются проблемы дисфункциональной семьи, ценность и цена человеческой жизни. Кроме того, авторы «Аутсорса» затрагивают вопрос обратной стороны эмпатии, когда человек чувствует боль других людей и использует ее в своих целях. Помимо критики общества, важна идея личной ответственности каждого персонажа, ведь все они совершают выбор. Актуальные темы, увлекательный сюжет, точное воссоздание эпохи, неподдельная драма даже второстепенных персонажей и бойкий монтаж — за все это хвалили и «Слово пацана». К тому же, как и в сериале Крыжовникова, Янковский вновь играет сильного лидера, который ведет «своих» не по тому пути, а они просто подчиняются.

«Слово пацана» вызвало огромный резонанс еще и потому, что история о тотальном насилии всегда остается актуальной. В «Аутсорсе» темы произвола, самовластия и жестокости будто бы продолжается. Значимости этому сериалу добавляет также современный контекст, поскольку в 2024 году в России вновь возникли споры о снятии моратория на смертную казнь. Так что «Аутсорс» — еще и внятное высказывание о событиях, соединяющих невидимой нитью 1997 год с сегодняшним днем. И все это на фоне серых пейзажей, холодного океана и отчужденных панельных домов.

Если продолжать сравнивать «Аутсорс» с историей о молодежных группировках Казани, то стоит вспомнить, за что «Слово пацана» ругали. Громко звучала претензия о романтизации эпохи, в которой царили бедность, насилие и беззаконие. Но в то же время, мол, есть в этом какая-то утраченная ныне брутальность, ведь ребята с молодых ногтей учились разбираться по-мужски, не боялись вступиться за честь уязвленной девочки и красиво ухаживать даже в условиях глубокого кризиса. Впечатляет это еще больше, когда на фоне звучит гипнотическая «Пыяла». Да и Вова Адидас умирает на коленях возлюбленной прямо как Ромео из самой трагичной, но в то же время самой возвышенной истории любви. Так вот, в «Аутсорсе», судя по первым четырем эпизодам, доступным для прессы, ничего подобного и близко нет.

Даже персонаж Янковского, несмотря на все обаяние актера, отнюдь не вызывает симпатии. Его практически христианское милосердие по отношению к заключенным в начале сериала быстро сменяется выстрелами во всех неудобных ему людей. Вова Адидас тоже легко превращался из чуткого старшего брата и героя-любовника в хладнокровного убийцу, но он вполне искренне готов был умереть за пацанов и Наташу. Костя, кажется, не любит даже жену, которая в каждой сцене с ним выглядит несчастной, запуганной и тревожной. В каком-то смысле он — Мефистофель, искушающий коллег делать кровавый бизнес вне юридических и моральных законов. У него свой кодекс правил, в котором важнее всего становится слово лишь одного пацана — самого Кости. Его извращенные понятия о добре и зле, умение оправдывать все что угодно, манипулировать людьми, искренняя вера в собственную несокрушимость и доброту делают Костю, пожалуй, одним из самых интересных и загадочных персонажей современного российского кино. Хотя, безусловно, философия героя Янковского не нова и напоминает мировоззрение Данилы Багрова. Есть в Косте что-то и от Холдена из «Охотника за разумом» Дэвида Финчера. Особенно это просматривается в сценах, где он допрашивает серийного убийцу. К стилистике Финчера также отсылает визуал «Аутсорса».

Однако, несмотря на все переклички с другим кино и следование по тропе, протоптанной успехом Крыжовникова, «Аутсорс» — это нечто настоящее, не подделка и далеко не просто качественная копия. Это глубокая история, разворачивающаяся на малых экранах, за которой мы, зрители, следим будто ее персонажи, смотрящие в окошко камеры (съемочной или тюремной — в данном случае не суть важно). Внутри же в основном мучения людей, для которых как будто есть лишь два пути решения всех проблем: убить кого-то или убить себя. Убийство порождает убийство. Пусть вывод и страшный, но даже в таких обстоятельствах в «Аутсорсе» находится место для сдержанного юмора, «и милосердие иногда стучится в их сердца».