Запретная зона: как сериал «Хрустальный» изменил восприятие темы насилия

В новом онлайн-кинотеатре KION от МТС вышел сериал Душана Глигорова «Хрустальный». Это история проработки детской травмы длиною в жизнь. Параллельно с этим главный герой разыскивает маньяка в своем родном городе. Разбираемся, как проект по сценарию Олега Маловичко изменил восприятие насилия на экране. Зарегистрируйся на KION уже сейчас и весь месяц смотри новые проекты бесплатно.