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Душан Глигоров
Душан Глигоров
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Душан Глигоров
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Дата рождения
4 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Белград, Югославия (Сербия)
Биография Душана Глигорова
Родился 4 ноября 1980 года. Белград, Югославия (Сербия).
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Фильмография Душана Глигорова
Генезис
фантастика
2019, Россия
0.0
Ночь бойца
триллер
2009, Россия
5.0
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10 февраля 2022 10:00
KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры
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2 февраля 2022 12:09
Запретная зона: как сериал «Хрустальный» изменил восприятие темы насилия
В новом онлайн-кинотеатре KION от МТС вышел сериал Душана Глигорова «Хрустальный». Это история проработки детской травмы длиною в жизнь. Параллельно с этим главный герой разыскивает маньяка в своем родном городе. Разбираемся, как проект по сценарию Олега Маловичко изменил восприятие насилия на экране. Зарегистрируйся на KION уже сейчас и весь месяц смотри новые проекты бесплатно.
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15 июня 2021 12:09
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