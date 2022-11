«Монастырь»: Рецензия Киноафиши

19 ноября на Кинопоиске покажут долгожданный «Монастырь» — шестисерийный проект шоураннера Александры Ремизовой (« Триггер », « Нулевой пациент ») и режиссера-сосценариста Александра Молочникова (« Мифы », « Скажи ей »). Новинка уже, пожалуй, заслужила звание самого обсуждаемого сериала этой осени в России. И причин для этого масса.

Во-первых, при каких-то странных обстоятельствах сериал Молочникова изъяли из программы первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Как раз после обращения ГРАДа (группа по расследованию антироссийской деятельности), когда постановки Молочникова отменили в Большом и Театре на Малой Бронной. Во-вторых, из-за довольно провокационного содержания представители общественного движения «Зов народа» запросили проверку сериала на оскорбление чувств верующих. И в-третьих, в главных ролях снялась блогер и телеведущая без профессионального актерского образования, эксцентричная Настя Ивлеева , для которой эта работа — драматический дебют.

В «Монастыре» Ивлеева сыграла роль тусовщицы Марии, которая ведет беспечную и разгульную жизнь за чужой счет. В России она разъезжает по Кинотаврам, а сейчас отдыхает в ОАЭ и подбивает подругу — жену миллиардера — поехать потанцевать на шумной вечеринке в Дубае. Однако все выходит из-под контроля, и наутро Маша просыпается одна где-то на пляжных лежаках в отельном полотенце. Из виллы ее выселили, ее счета заблокированы, а подруги и след простыл. Теперь Марии грозит тюрьма, и ее преследуют влиятельные люди. Первым рейсом девушка летит в Россию, но и здесь ее встречают неприятности в виде охранников, которых подослал муж подруги.

Монастырь

Как оказалось, все это из-за секс-видео с участием двух девушек и двух молодых парней — новых знакомых. Так что Маше ничего не остается, кроме как укрыться от всего этого в стенах монастыря в российской глубинке. А тем временем в небольшом провинциальном городке батюшка Варсонофий ( Филипп Янковский ) отпускает грехи местным жителям, с любовью и добротой поддерживая каждого, кто просит о помощи. Его сын Юра ( Марк Эйдельштейн ) мечтает о постриге в монахи. Но появление испорченной блогерши в святом месте неизбежно изменит привычный уклад богослужителей, которые в результате помогут ей обрести смысл жизни.

Сериальный дебют Молочникова снят на злободневную тему и рассказывает историю о перевоспитании девушки, живущей пустой жизнью. И в последнее время таких сюжетов о поколении без целей и ценностей становится все больше. В первую очередь вспоминается комедия « Непослушник » Владимира Котта о пранкере, который скрывается от полиции в монастыре и выдает себя за послушника, — референс очевиден. Комедия так выстрелила в прокате, что создатели фильма скоро выпустят продолжение. Но только «Монастырь» — драма и более серьезное киновысказывание о закостенелости института церкви и с другой стороны бессмысленном прожигании молодости безо всяких планов на будущее. Кажется, что новый сериал — микс «Непослушника» о пути исправления интернет-хулигана и « Капельника » о перевоспитании блогерши-наркоманки.

Монастырь

«Монастырь» не высмеивает вечные ценности, а напротив, возвращает людей к добру и любви к ближнему. Это красивый и увлекательный сериал о поиске смысла жизни, веры и своего внутреннего «я». А харизматичная Настюшка Опасность, которая органично вписалась в проект, перестает дурачиться и попивать винишко. В кадре уже совсем другая девушка в черном апостольнике и со слезами на глазах, которая неплохо справляется с актерскими задачами.

Монастырь