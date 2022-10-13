«Шантарам»: Рецензия Киноафиши

14 октября на сервисе Apple TV+ выйдет сложная, но очень красивая драма в индийских оттенках, мелодиями и моралью. Производство «Шантарама» было объявлено еще в 2018 году, когда во главе проекта стоял австралийский режиссер Джастин Курзель, но за это время поменялось слишком много кинематографистов и прибавилось много продюсеров, чтобы наконец-таки закончить шоу.

В центре сюжета Бомбей 1980-х годов, который через какое-то время превратится в Мумбаи, нам относительно известный. В столицу Индии приезжает сбежавший австралийский заключенный под фальшивым паспортом с именем Линдси. Судя по документу, он считается новозеландцем, но в Бомбеи национальность и удостоверение ничего не означают. Ты либо бедный, либо богатый — такие социальные нормы кажутся безумно простыми с точки зрения иностранца, но в Индии это настоящая война среди многочисленного несчастного и сытого населения. Линдси хочет начать жизнь с чистого листа и оставить в прошлом и героиновую зависимость, и 19-летний срок из-за вооруженных ограблений, и медицинскую профессию. Только у Бомбея свои планы на него, потому что любой приезжающий в Индию теряется там навсегда. А как быть, если с одной стороны — загадочная швейцарка и ее словесные дипломатические перипетии с серьезными лицами столицы, а с другой — жалкие трущобы и люди, нуждающиеся в лечении?

Шантарам

Несмотря на то что с 2018 года сменилось большое количество драматургов и режиссеров эпизодов, Джастин Курзель остался в роли исполнительного продюсера. Вполне обоснованное решение, так как постановщик — большой поклонник важных австралийских исторических событий и персон. Достаточно вспомнить «Подлинную историю банды Келли», так как «Шантарам» заимствует тот же самый героический пафос, но старается его приземлять. Какой из «уголовника» все-таки герой? Помогают Джастину Курзелю в этом режиссеры Иэн Б. Макдональд («Бесстыжие»), Бхарат Наллури («Необыкновенная история на Рождество») и Бронуэн Хьюз («Во все тяжкие»), а за драматургию отвечал сам автор оригинала Грегори Дэвид Робертс вместе Эриком Уоррен Сингером («Афера по-американски») и большой группой сценаристов.

Шантарам

Изначально 936-страничный роман планировали экранизировать в формате фильма, но до съемок так и не дошло. А после удачной сделки с Apple Inc. в 2018 году было принято сделать сериал, но с серьезным кинопродакшеном. Чарли Ханнэм («Сыны анархии») практически сразу был принят на главную роль, поэтому медлить со съемками было уже нельзя. В 2019 году производственная группа под руководством продюсеров и Джастина Курзеля обосновались в штате Виктория в Австралии. В результате было смонтировано 10 эпизодов, а к Чарли Ханнэму присоединились Антония Деспла («Французский вестник»), Суджая Дасгупта, Александр Сиддиг («Игра престолов») и другие.

«Шантарам» на языке маратхи означает «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу». Главный герой использует данное слово в качестве своей клички, но только это решение было сделано за него. Как-то мать единственного настоящего индийского друга Линдси назвала его Шантарамом. Бедная женщина по социальному статусу, но богатая по духу была поражена, как мужчина помогает больным в трущобах, и прониклась к нему сердцем. Заслуживает ли он этой клички — решайте сами!

Шантарам

Несмотря на основную жестокую заявку действия, многочисленные панорамы неблагополучных районов столицы Индии, грязи и насилия, сериал выглядит как обычное бульварное чтиво с красивой обложкой. Слишком правильные персонажи с «неправильным» прошлым, пытающиеся искупить его за счет добрых дел, придуманные Робин Гуды решили попутешествовать в Бомбеи. Конечно, их гуманизм всего лишь на поверхности, а Линдси так и остается нераскрытой личностью для самого себя и зрителей. Зато актерская игра, мизансцены и не такая сильная гламуризация трущоб делают сериал более новаторским, чем другие однотипные американо-индийские проекты.

Фанаты сервиса Apple TV+ точно должны посмотреть данный сериал, тем более, в отличие от Amazon, стриминг умеет в качество и независимость идей. Поклонники Чарли Ханнэма обрадуются, что его амплуа бывшего наркомана совершенно не придает никакой брутальности, поэтому актер предстает в новом интересном образе, где все эмоции он излучает через глаза. Последнее — Индия! Если сейчас вам не удается попутешествовать, то «Шантарам» показывает любопытную, давно потерянную столицу Бомбей.