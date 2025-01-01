Разыгрываем призы к фильму «Король улиц»

Меню
Дата окончания викторины: 31 июля 2023 12:30
Не пропустите в кино ироничную криминальную комедию!

20 июля в прокат выходит фильм «Король улиц» с Бенуа Мажимелем и Редой Катебом в главных ролях.

Приговоренный к 20 годам заключения во Франции гангстер Омар бежит на свою родину. Вместе с подельником Роже он пытается привыкнуть к нормальной жизни, но вскоре криминальное прошлое и пагубные привычки дают о себе знать. Объединившись с молодыми головорезами, они поставят на уши весь город.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат в любой барбершоп сети Top Gun.

Победителей определит наш робот 31 июля.

Победители:

miv1***@yandex.ru; ami***@mail.ru; ilyageolo***@gmail.com

Викторина окончена
