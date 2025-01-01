Разыгрываем эксклюзивное худи из экологичных материалов

«Дзен» создал коллекцию одежды из экологичных материалов, вдохновленную документальным фильмом Евгении и Максима Арбугаевых «Выход». В центре короткометражного проекта – морской биолог, который изучает жизнь моржей на Чукотке.

В коллекцию вошли минималистичные футболка, рубашка, шопер и худи из органического хлопка в темно-синем и белом цветах. Главные элементы капсулы — это патчи с вышивкой, на которых изображены пейзажи Чукотки.

Новая коллекция скоро появится на благотворительной полке «Код добра» от сервиса Добро Mail.ru на Lamoda в разделе экологичных, этичных и благотворительных товаров Lamoda Planet. Все средства от продажи будут направлены на поддержку российских НКО, которые помогают природе.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивное худи из экологических материалов.

Победителя определит наш робот 27 марта.

Победитель:

lihomanov***@rambler.ru