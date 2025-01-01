Разыгрываем призы к фильму «Чебурашка»

1 января в прокат вышел семейный фильм «Чебурашка».

Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!

