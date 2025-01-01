Разыгрываем призы к мультфильму «Турбозавры, вперед!»

1 сентября в прокат выходит полнометражный мультфильм «Турбозавры, вперед!».

Новые веселые и яркие истории Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут невероятные приключения, необыкновенные изобретения и море радости! Вместе им, как всегда, удастся справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма – раскраски, прописи, настольные игры, футболки.

Победителей определит наш робот 19 сентября.

Победители:

grigoriy_pozdnya***@mail.ru mrs2608***@yandex.ru kotik-ca***@mail.ru