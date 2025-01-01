Разыгрываем призы к фильму «Бойся темноты»

Меню
Дата окончания викторины: 16 августа 2022 11:02
Не пропустите в кино мистический хоррор!

4 августа в прокат выходит фильм ужасов «Бойся темноты».

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брендированный фонарик или неоновый светильник.

Победителей определит наш робот 16 августа.

Победители:

ermolaev_dm***@yandex.ru

amber7***@mail.ru

