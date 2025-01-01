Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Главная роль» от кинопрокатной компании «Про: взгляд»

Разыгрываем призы к фильму «Главная роль» от кинопрокатной компании «Про: взгляд»

Дата окончания викторины: 8 июля 2022 08:39
Разыгрываем призы к фильму «Главная роль» от кинопрокатной компании «Про: взгляд»

Не пропустите в кино испанскую комедию со звездным составом!

 

30 июня в прокат выходит фильм «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях- разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальный коктейльный набор от Barrister Gin!

Разыгрываем призы к фильму «Главная роль» от кинопрокатной компании «Про: взгляд»

Победителей определит наш робот 8 июля.

В викторине могут принимать участие только лица старше 18 лет.

Победители:

tanya-krylov***@mail.ru

pro$to66***@yandex.ru

2707_sta***@mail.ru

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше