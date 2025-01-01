Разыгрываем призы к фильму «Главная роль» от кинопрокатной компании «Про: взгляд»

Не пропустите в кино испанскую комедию со звездным составом!

30 июня в прокат выходит фильм «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях- разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальный коктейльный набор от Barrister Gin!

Победителей определит наш робот 8 июля.

В викторине могут принимать участие только лица старше 18 лет.

