Разыгрываем билеты на показ комедии «Пляжный бездельник» с Мэттью МакКонахи

Фильм культового режиссера Хармони Корина вернется в кинотеатр всего на один день!

26 июня в 20.00 в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма «Пляжный бездельник» в рамках проекта «Живое кино».

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс привык жить только по своим правилам, и плевать он хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, – это бабки на бухло и пляжные вечеринки. От покойной жены, как выяснилось, много лет изменявшей ему с лучшим другом, ему завещано огромное состояние. Даже после смерти эта стерва продолжает издеваться: право на наследство вступит в силу, только если Лунный пес допишет долбанный стих, который он сочиняет всю жизнь. Но стоит ли ради всего этого париться?

Фильм будет транслироваться на языке оригинала в живом синхронном переводе на русский язык. Картину представит журналист и переводчик Илья Миллер.

