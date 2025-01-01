Разыгрываем призы к фильму «Оторви и выбрось»

Меню
Дата окончания викторины: 29 апреля 2022 11:56
Не пропустите в кино черную комедию о том, что родственников не выбирают!

21 апреля в прокат выходит новый фильм Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой в главной роли.

От любящей родни не уйдешь. Так думает Вера Павловна, устремившись в лихую погоню вслед за своей внучкой Машей, чтобы отобрать ее у непутёвой дочери Оли. Помогает Вере Павловне Олег - все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил ее в тюрьму. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте призы с символикой фильма – футболку и стикеры.

Победителей определит наш робот 29 апреля.

Победители:

vlad_korshuno***@gmail.com

sweety_pl***@mail.ru

