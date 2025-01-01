Разыгрываем призы к фильму «Пост Мортем»
Не пропустите в кино мистический хоррор!
28 апреля в прокат выходит венгерский фильм ужасов «Пост мортем».
В конце XIX - начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» - посмертные снимки в память об умерших близких.
Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией "испанки" деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.
Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте призы с символикой фильма – набор для создания ловца снов и линзу на телефон.
Победителя определит наш робот 11 мая.
Победитель:
fomina_irink***@mail.ru
Викторина окончена