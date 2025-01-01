Разыгрываем призы к фильму «Пост Мортем»

28 апреля в прокат выходит венгерский фильм ужасов «Пост мортем».

В конце XIX - начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» - посмертные снимки в память об умерших близких.

Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией "испанки" деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.

