Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Пост Мортем»

Дата окончания викторины: 11 мая 2022 12:39
Не пропустите в кино мистический хоррор!

28 апреля в прокат выходит венгерский фильм ужасов «Пост мортем».

В конце XIX - начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» - посмертные снимки в память об умерших близких.

Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией "испанки" деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте призы с символикой фильма – набор для создания ловца снов и линзу на телефон.

Победителя определит наш робот 11 мая.

Победитель:

fomina_irink***@mail.ru

Викторина окончена
