Разыгрываем призы к мультфильму «Финник»

24 марта в прокат вышел семейный мультфильм «Финник».

Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте набор с призами с символикой мультфильма: мягкая игрушка (выбирается рандомно из четырех возможных), раскраска, наклейки и книга.

Победителя определит наш робот 8 апреля.

Победитель:

rus_chro***@mail.ru