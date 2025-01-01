Разыгрываем призы к фильму «Эта безумная любовь»

Меню
Дата окончания викторины: 21 марта 2022 09:23
Французский ромком с Рюменом Дюрисом уже в кино!

5 марта в прокат выходит французская мелодрама «Эта безумная любовь».

Случайное знакомство Камилл и Жоржа стремительно перерастает в счастливый брак с обещанием быть вместе в горе и радости. Эффектная пара живёт роскошно и ярко, они бегут от скуки и банальности, их игры эпатируют окружающих и даже кажутся безумными. Но однажды Камилл заболевает и перестаёт различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Любящему мужу придётся подыгрывать Камилл, разделяя с ней игры её разума и храня верность клятве.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор косметики Vivienne Sabo!

Победителей определит наш робот 21 марта.

Победители:

bod***@mail.ru;

money_monke***@gmail.com

Викторина окончена
