Разыгрываем призы к фильму «Эта безумная любовь»
Французский ромком с Рюменом Дюрисом уже в кино!
5 марта в прокат выходит французская мелодрама «Эта безумная любовь».
Случайное знакомство Камилл и Жоржа стремительно перерастает в счастливый брак с обещанием быть вместе в горе и радости. Эффектная пара живёт роскошно и ярко, они бегут от скуки и банальности, их игры эпатируют окружающих и даже кажутся безумными. Но однажды Камилл заболевает и перестаёт различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Любящему мужу придётся подыгрывать Камилл, разделяя с ней игры её разума и храня верность клятве.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор косметики Vivienne Sabo!
Победителей определит наш робот 21 марта.
Победители:
bod***@mail.ru;
money_monke***@gmail.com
Викторина окончена