Разыгрываем призы к мультфильму «Лунные приключения»
Красочная анимация уже в кино!
3 марта в прокат вышел семейный мультфильм «Лунные приключения».
Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем - Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную лампу с символикой мультфильма.
Победителей определит наш робот 16 марта.
Победители:
krolya-***@mail.ru
olga47_2***@yandex.ru