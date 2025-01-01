Разыгрываем призы к мультфильму «Лунные приключения»

Меню
Дата окончания викторины: 16 марта 2022 10:22
Красочная анимация уже в кино!

3 марта в прокат вышел семейный мультфильм «Лунные приключения».

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем - Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную лампу с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 16 марта.

Победители:

krolya-***@mail.ru

olga47_2***@yandex.ru

Викторина окончена
