Разыгрываем призы к фильму «Анчартед: на картах не значится»

Дата окончания викторины: 3 марта 2022 10:56
Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ!

10 февраля в прокат выходит приключенческий экшн «Анчартед: на картах не значится».

В центре сюжета – история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времен.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – кошелек для документов и багажную бирку.

Победителей определит наш робот 3 марта.

Победители:

tit***@list.ru cherli***@yandex.ru mosy***@inbox.ru

Викторина окончена
