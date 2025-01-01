Разыгрываем призы к фильму «Анчартед: на картах не значится»
Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ!
10 февраля в прокат выходит приключенческий экшн «Анчартед: на картах не значится».
В центре сюжета – история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времен.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – кошелек для документов и багажную бирку.
Победителей определит наш робот 3 марта.
Победители:
tit***@list.ru cherli***@yandex.ru mosy***@inbox.ru