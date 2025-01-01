Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к премьере анимационного фильма «Зверопой 2»

Дата окончания викторины: 10 января 2022 11:34
Герои музыкального мультфильма возвращаются с грандиозным шоу и новыми хитами!

23 декабря в широкий прокат выйдет семейная анимация «Зверопой 2».

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост - рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не видим препятствий!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 10 января.

Победители:

alenka.t2***@yandex.ru alte***@gmail.com peterim_ov***@mail.ru moroz_svetlan***@yandex.ru krole4k***@rambler.ru

Викторина окончена
