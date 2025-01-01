Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные»

Разыгрываем сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные»

Дата окончания викторины: 6 декабря 2021 13:20
Разыгрываем сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные»

Обновленная команда супергероев скоро на больших экранах!

8 ноября в прокат выйдет блокбастер Marvel «Вечные».

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные».

Разыгрываем сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные»

Победителей определит наш робот 6 декабря.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

oleg7***@yandex.ru dal***@mail.ru dil_el***@rambler.ru annamelkisheva2***@gmail.com nibak1***@gmail.com cat_pus***@mail.ru

Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше