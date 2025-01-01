Разыгрываем сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные»

8 ноября в прокат выйдет блокбастер Marvel «Вечные».

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сувенирную продукцию с символикой нового блокбастера MARVEL «Вечные».

Победителей определит наш робот 6 декабря.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

oleg7***@yandex.ru dal***@mail.ru dil_el***@rambler.ru annamelkisheva2***@gmail.com nibak1***@gmail.com cat_pus***@mail.ru