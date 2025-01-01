Разыгрываем призы к фильму «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Не пропустите в кино нетривиальную ленту с Бенедиктом Камбербэтчем, основанную на реальных событиях!

21 октября в прокат выйдет драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Удивительная, но реальная история одного из самых необычных художников всех времен. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) обладают одной общей чертой – он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили (Клэр Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

