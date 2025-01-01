Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Разыгрываем призы к фильму «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Дата окончания викторины: 8 ноября 2021 11:59
Разыгрываем призы к фильму «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Не пропустите в кино нетривиальную ленту с Бенедиктом Камбербэтчем, основанную на реальных событиях!

21 октября в прокат выйдет драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Удивительная, но реальная история одного из самых необычных художников всех времен. Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч) обладают одной общей чертой – он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили (Клэр Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Разыгрываем призы к фильму «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Победителей определит наш робот 8 ноября.

Победители:

ariannn***@gmail.com; zdorov_petro***@mail.ru; a-l-e-x19***@mail.ru

Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше