Разыгрываем призы к фильму «После. Глава 3»

Дата окончания викторины: 13 сентября 2021 11:10
Не пропустите в кино продолжение романтической саги о юных влюбленных!

2 сентября в прокат выйдет мелодрама «После. Глава 3».

Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность — тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальный набор, состоящий из пледа, бомбочки для ванной, двух ароматических свеч и косметички.

Победителя определит наш робот 13 сентября.

Викторина только для жителей РФ.

Победитель:

n0vik0vp***@mail.ru

Викторина окончена
