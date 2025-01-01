Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к перезапуску фильма «Остров проклятых»

Разыгрываем призы к перезапуску фильма «Остров проклятых»

Дата окончания викторины: 23 августа 2021 11:09
Разыгрываем призы к перезапуску фильма «Остров проклятых»

Легендарный фильм Мартина Скорсезе возвращается на большие экраны!

14 августа в повторный прокат выйдет мистический триллер «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо и Марком Руффало.

Полицейский вместе со своим напарником отправляется на остров Шаттер. Там им, отрезанным от большой земли внезапным ураганом, предстоит расследовать исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Разыгрываем призы к перезапуску фильма «Остров проклятых»

Победителей определит наш робот 23 августа.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

kuts198***@yandex.ru; kristeno***@mail.ru

Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше