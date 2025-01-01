Разыгрываем бестселлер Джейн Харпер, легший в основу фильма «Город тайн»
Экранизация детектива уже в кино!
15 июля в прокат вышел остросюжетный триллер «Город тайн» с Эриком Баной.
Полицейский Аарон Фалк возвращается в измученный засухой родной город, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства Люка. Говорят, Люк якобы убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой. Неохотно принявшись за расследование, мужчина вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней девушки.
Правильно ответьте на вопросы и выиграйте бестселлер Джейн Харпер «Под палящим солнцем» от издательства АСТ, легший в основу фильма.
Победителей определит наш робот 26 июля.
Победители:
leonard***@gmail.com
trutneva_2***@mail.ru
Викторина окончена