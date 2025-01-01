Разыгрываем бестселлер Джейн Харпер, легший в основу фильма «Город тайн»

15 июля в прокат вышел остросюжетный триллер «Город тайн» с Эриком Баной.

Полицейский Аарон Фалк возвращается в измученный засухой родной город, чтобы присутствовать на похоронах своего друга детства Люка. Говорят, Люк якобы убил свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой. Неохотно принявшись за расследование, мужчина вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней девушки.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте бестселлер Джейн Харпер «Под палящим солнцем» от издательства АСТ, легший в основу фильма.

Победителей определит наш робот 26 июля.

Победители:

leonard***@gmail.com

trutneva_2***@mail.ru