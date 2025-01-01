Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Телохранитель жены киллера»

Разыгрываем призы к фильму «Телохранитель жены киллера»

Дата окончания викторины: 23 июня 2021 09:22
Разыгрываем призы к фильму «Телохранитель жены киллера»

Не пропустите комедийный экшн в кино!

16 июня в прокат выйдет боевик «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек в главных ролях.

Профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и наклейки или кепку и кружку с логотипом фильма.

Разыгрываем призы к фильму «Телохранитель жены киллера»

Победителей определит наш робот 23 июня.

Победители:

ts_shoro***@gmail.com

0le4ka1***@mail.ru

titkow.val***@yandex.ru

shantu***@yandex.ru

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше