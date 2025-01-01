Разыгрываем призы к фильму «Телохранитель жены киллера»
Не пропустите комедийный экшн в кино!
16 июня в прокат выйдет боевик «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек в главных ролях.
Профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и наклейки или кепку и кружку с логотипом фильма.
Победителей определит наш робот 23 июня.
Победители:
