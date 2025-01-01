Разыгрываем призы к фильму «Кролик Питер 2»

13 мая в прокат вышел семейный фильм «Кролик Питер 2» с Роуз Бирн и Доналом Глисоном в главных ролях.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

