Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Кролик Питер 2»

Дата окончания викторины: 24 мая 2021 11:46
Веселые приключения озорного кролика и его друзей уже в кино!

13 мая в прокат вышел семейный фильм «Кролик Питер 2» с Роуз Бирн и Доналом Глисоном в главных ролях.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Правильно ответьте на вопросы, подписывайтесь на наш Instagram и выиграйте призы с символикой фильма.

Победители:

zenia***@mail.ru yamorzhi***@gmail.com deep_blu***@gmail.com

Победителей определит наш робот 24 мая.

Викторина окончена
