Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Девятаев»

Разыгрываем призы к фильму «Девятаев»

Дата окончания викторины: 17 мая 2021 12:22
Разыгрываем призы к фильму «Девятаев»

Новый фильм с Павлом Прилучным уже в кино!

29 апреля в прокат вышла военная драма «Девятаев», основанная на реальных событиях.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. В бою с немецкими истребителями советский летчик сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо – но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант – побег. Но как угнать самолёт с особо охраняемой военной базы, где нацисты разрабатывают оружие возмездия, способное в последний момент изменить ход войны? Фильм основан на реальных событиях - истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 17 мая.

Победители:

pahan***@mail.ru svetlana787***@rambler.ru asm1***@yandex.ru

Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше